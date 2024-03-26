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Средства населения в российских банках выросли, заявил ЦБ

Средства населения в российских банках выросли, заявил ЦБ - 26.03.2024, ПРАЙМ

Средства населения в российских банках выросли, заявил ЦБ

Объем средств населения в российских банках в феврале увеличился на 2,5%, компаний – на 1%, сообщил ЦБ РФ. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T14:42+0300

2024-03-26T14:42+0300

2024-03-26T14:42+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Объем средств населения в российских банках в феврале увеличился на 2,5%, компаний – на 1%, сообщил ЦБ РФ."Объем корпоративных средств в феврале вырос существенно (+527 миллиарда рублей, или +1,0%) после околонулевой динамики января (-0,1%)… Рост средств населения составил внушительные 1,1 триллиона рублей (+2,5%) после умеренного оттока в январе (-0,7%)", - говорится в материале ЦБ РФ.Центробанк РФ отмечает, что в целом прирост средств компаний в российских банках укладывается в годовой прогноз регулятора - 8-12%, то есть менее 1% в месяц."В основном увеличивались средства на рублевых счетах (+455 миллиардов рублей, +1,0%), что может быть связано с поступлением бюджетных средств по госконтрактам. Валютные остатки выросли слабо (+72 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте, +0,6%), что может объясняться некоторым уменьшением притока юаней, в том числе из-за длинных праздников в Китае", - поясняет ЦБ.В отношении роста средств населения в банках РФ регулятор пояснил, что такой значительный приток нетипичен для февраля и является рекордом для этого месяца."Сказались высокие ставки по вкладам (14,79% в конце февраля) и индексация с 1 января социальных и страховых выплат на 7,4%", - пояснил регулятор.Отмечено, что увеличились только рублевые остатки (+1182 миллиарда рублей, +2,9%), средства в валюте практически не изменились (-52 миллиарда рублей в эквиваленте, -1,3%). Рублевые средства выросли как на текущих счетах (+674 миллиарда рублей, +5,0%), так и на срочных вкладах (+508 миллиардов рублей, +1,8%)."Объем средств на счетах эскроу практически не изменился (-11 миллиардов рублей, -0,2%) после умеренного снижения в январе (-1,1%). Это обусловлено ростом выдач ипотеки на фоне снижения объемов ввода жилья и, как следствие, раскрытия счетов эскроу (266 миллиардов после 421 миллиарда рублей в январе)", - указано в материале

https://1prime.ru/20240322/ekonomika-846589473.html

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