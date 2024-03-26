https://1prime.ru/20240326/belorussiya-846696066.html
Белоруссия продлила ограничения на экспорт ряда промышленных товаров
Белоруссия продлила ограничения на экспорт ряда промышленных товаров - 26.03.2024, ПРАЙМ
Белоруссия продлила ограничения на экспорт ряда промышленных товаров
Белоруссия на полгода продлила временные ограничения на вывоз из страны более 250 видов промышленных товаров, говорится в опубликованном на национальном... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T05:27+0300
2024-03-26T05:27+0300
2024-03-26T05:27+0300
белоруссия
экспорт товаров
мировая торговля
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МИНСК, 26 мар – ПРАЙМ. Белоруссия на полгода продлила временные ограничения на вывоз из страны более 250 видов промышленных товаров, говорится в опубликованном на национальном правовом портале постановлении правительства республики. "Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства – члены ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения; за пределы таможенной территории ЕАЭС из Республики Беларусь в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в документе Вместе с тем решение имеет ряд исключений. Оно не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом, подтверждающими их белорусское или российское происхождение, на полученные в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Белоруссии, на изготовленные с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Также решение не касается товаров, вывозимых за пределы Белоруссии по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли. Документ прописывает процедуру выдачи лицензий на вывоз товаров. Помимо этого, запрет не касается вывоза товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, перемещаемых между частями территории России транзитом через Белоруссию, вывозимых для международной гуманитарной помощи, вывозимых из Белоруссии в Россию в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств, вывозимых в Киргизию, Армению, Казахстан по согласованию с госорганами, а также ряда иных случаев. В приложении к постановлению содержится перечень товаров, в отношении которых установлен временный запрет на вывоз, в нем - свыше 250 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. В приложении – ряд материалов для стоматологии и медицины, лом, твэлы, отдельные котлы, турбины, двигатели, некоторое промышленное оборудование, аппаратура, механизмы, машины и оборудование для сельского хозяйства, станки, некоторые виды электрооборудования и другой аппаратуры, локомотивы и вагоны, транспортные средства и так далее. Основные положения постановления вступили в силу с 23 марта 2024 года и будут действовать в течение шести месяцев. Белоруссия в конце марта 2022 года ввела запрет на вывоз из страны 254 видов товаров, он, в частности, не распространялся на белорусскую и российскую продукцию. Пресс-служба правительства поясняла, что решение принято "для защиты экономических интересов государства". Затем решение неоднократно продлевалось.
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белоруссия, экспорт товаров, мировая торговля
БЕЛОРУССИЯ, экспорт товаров, мировая торговля
Белоруссия продлила ограничения на экспорт ряда промышленных товаров
Белоруссия продлила на полгода ограничения на вывоз ряда промышленных товаров
МИНСК, 26 мар – ПРАЙМ. Белоруссия на полгода продлила временные ограничения на вывоз из страны более 250 видов промышленных товаров, говорится в опубликованном на национальном правовом портале постановлении правительства республики.
"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства – члены ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения; за пределы таможенной территории ЕАЭС из Республики Беларусь в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в документе
Вместе с тем решение имеет ряд исключений. Оно не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом, подтверждающими их белорусское или российское происхождение, на полученные в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Белоруссии, на изготовленные с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Также решение не касается товаров, вывозимых за пределы Белоруссии по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли. Документ прописывает процедуру выдачи лицензий на вывоз товаров.
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Помимо этого, запрет не касается вывоза товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, перемещаемых между частями территории России транзитом через Белоруссию, вывозимых для международной гуманитарной помощи, вывозимых из Белоруссии в Россию в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств, вывозимых в Киргизию, Армению, Казахстан по согласованию с госорганами, а также ряда иных случаев.
В приложении к постановлению содержится перечень товаров, в отношении которых установлен временный запрет на вывоз, в нем - свыше 250 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. В приложении – ряд материалов для стоматологии и медицины, лом, твэлы, отдельные котлы, турбины, двигатели, некоторое промышленное оборудование, аппаратура, механизмы, машины и оборудование для сельского хозяйства, станки, некоторые виды электрооборудования и другой аппаратуры, локомотивы и вагоны, транспортные средства и так далее.
Основные положения постановления вступили в силу с 23 марта 2024 года и будут действовать в течение шести месяцев.
Белоруссия в конце марта 2022 года ввела запрет на вывоз из страны 254 видов товаров, он, в частности, не распространялся на белорусскую и российскую продукцию. Пресс-служба правительства поясняла, что решение принято "для защиты экономических интересов государства". Затем решение неоднократно продлевалось.