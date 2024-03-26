https://1prime.ru/20240326/benzin-846697498.html
В России снизилось производство бензина
В России снизилось производство бензина - 26.03.2024, ПРАЙМ
В России снизилось производство бензина
Совокупный объем производства бензина на российском рынке снизился на 3,9%, или до 779,4 тысячи тонн, по сравнению с предыдущей неделей и на 5,2% относительно... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T07:03+0300
2024-03-26T07:03+0300
2024-03-26T07:03+0300
россия
топливо
производство бензина
https://cdnn.1prime.ru/img/84249/14/842491496_0:38:3507:2011_1920x0_80_0_0_094a9a1137a40870c2062424d694ad50.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Совокупный объем производства бензина на российском рынке снизился на 3,9%, или до 779,4 тысячи тонн, по сравнению с предыдущей неделей и на 5,2% относительно плана выпуска, сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.Так, сообщается, что минимальный объем производства топлива в России зафиксировали 18 марта. Тогда он составил порядка 104,7 тысячи тонн. Кроме того, промежуток времени с 13 по 19 марта стал первым, когда на выпуске бензина сказались атаки беспилотников на Нижегородский, Рязанский и Сызранский НПЗ.Тем не менее, согласно данным издания, вопреки снижению объема производства, поставки бензина на внутренний рынок за этот период наоборот выросли на 0,3%, достигнув уровня в 794,2 тысячи тонн.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84249/14/842491496_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_1ba15893b5765697161e3ff00ff82e05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, топливо, производство бензина
РОССИЯ, топливо, производство бензина
В России снизилось производство бензина
"Ъ": производство бензина в России упало на 5,2 % относительно плана выпуска
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ.
Совокупный объем производства бензина на российском рынке снизился на 3,9%, или до 779,4 тысячи тонн, по сравнению с предыдущей неделей и на 5,2% относительно плана выпуска, сообщает
издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Так, сообщается, что минимальный объем производства топлива в России зафиксировали 18 марта. Тогда он составил порядка 104,7 тысячи тонн. Кроме того, промежуток времени с 13 по 19 марта стал первым, когда на выпуске бензина сказались атаки беспилотников на Нижегородский, Рязанский и Сызранский НПЗ.
Тем не менее, согласно данным издания, вопреки снижению объема производства, поставки бензина на внутренний рынок за этот период наоборот выросли на 0,3%, достигнув уровня в 794,2 тысячи тонн.