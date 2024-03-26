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В России снизилось производство бензина

В России снизилось производство бензина - 26.03.2024, ПРАЙМ

В России снизилось производство бензина

Совокупный объем производства бензина на российском рынке снизился на 3,9%, или до 779,4 тысячи тонн, по сравнению с предыдущей неделей и на 5,2% относительно... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T07:03+0300

2024-03-26T07:03+0300

2024-03-26T07:03+0300

россия

топливо

производство бензина

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Совокупный объем производства бензина на российском рынке снизился на 3,9%, или до 779,4 тысячи тонн, по сравнению с предыдущей неделей и на 5,2% относительно плана выпуска, сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.Так, сообщается, что минимальный объем производства топлива в России зафиксировали 18 марта. Тогда он составил порядка 104,7 тысячи тонн. Кроме того, промежуток времени с 13 по 19 марта стал первым, когда на выпуске бензина сказались атаки беспилотников на Нижегородский, Рязанский и Сызранский НПЗ.Тем не менее, согласно данным издания, вопреки снижению объема производства, поставки бензина на внутренний рынок за этот период наоборот выросли на 0,3%, достигнув уровня в 794,2 тысячи тонн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, топливо, производство бензина