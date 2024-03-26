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В России снизилось производство бензина - 26.03.2024, ПРАЙМ
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В России снизилось производство бензина
В России снизилось производство бензина - 26.03.2024, ПРАЙМ
В России снизилось производство бензина
Совокупный объем производства бензина на российском рынке снизился на 3,9%, или до 779,4 тысячи тонн, по сравнению с предыдущей неделей и на 5,2% относительно... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T07:03+0300
2024-03-26T07:03+0300
россия
топливо
производство бензина
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Совокупный объем производства бензина на российском рынке снизился на 3,9%, или до 779,4 тысячи тонн, по сравнению с предыдущей неделей и на 5,2% относительно плана выпуска, сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.Так, сообщается, что минимальный объем производства топлива в России зафиксировали 18 марта. Тогда он составил порядка 104,7 тысячи тонн. Кроме того, промежуток времени с 13 по 19 марта стал первым, когда на выпуске бензина сказались атаки беспилотников на Нижегородский, Рязанский и Сызранский НПЗ.Тем не менее, согласно данным издания, вопреки снижению объема производства, поставки бензина на внутренний рынок за этот период наоборот выросли на 0,3%, достигнув уровня в 794,2 тысячи тонн.
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россия, топливо, производство бензина
РОССИЯ, топливо, производство бензина
07:03 26.03.2024
 
В России снизилось производство бензина

"Ъ": производство бензина в России упало на 5,2 % относительно плана выпуска

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Совокупный объем производства бензина на российском рынке снизился на 3,9%, или до 779,4 тысячи тонн, по сравнению с предыдущей неделей и на 5,2% относительно плана выпуска, сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Так, сообщается, что минимальный объем производства топлива в России зафиксировали 18 марта. Тогда он составил порядка 104,7 тысячи тонн. Кроме того, промежуток времени с 13 по 19 марта стал первым, когда на выпуске бензина сказались атаки беспилотников на Нижегородский, Рязанский и Сызранский НПЗ.
Тем не менее, согласно данным издания, вопреки снижению объема производства, поставки бензина на внутренний рынок за этот период наоборот выросли на 0,3%, достигнув уровня в 794,2 тысячи тонн.
 
РОССИЯтопливопроизводство бензина
 
 
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