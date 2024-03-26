https://1prime.ru/20240326/briks-846699212.html

Мадуро подтвердил желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС

Мадуро подтвердил желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС - 26.03.2024, ПРАЙМ

Мадуро подтвердил желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС

Венесуэла хочет вступить в БРИКС в 2024 году, заявил президент страны Николас Мадуро. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T09:04+0300

2024-03-26T09:04+0300

2024-03-26T09:04+0300

брикс

венесуэла

николас мадуро

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КАРАКАС, 26 мар - ПРАЙМ. Венесуэла хочет вступить в БРИКС в 2024 году, заявил президент страны Николас Мадуро.Глава латиноамериканского государства в беседе с телеканалом Telesur выразил надежду, что Каракас на саммите БРИКС в этом году станет полноправным членом организации. "Мы должны быть в авангарде нового мира, многополярного мира и гарантировать наибольшее количество выгод для нашей экономики, должны подключиться к науке, знаниям и самым продвинутым технологиям этого мира", - подчеркнул Мадуро. В прошлом году Венесуэла выразила желание вступить в Брикс. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва приветствует интерес Каракаса к организации.Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.

https://1prime.ru/20240321/venesuela-846541653.html

венесуэла

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брикс, венесуэла, николас мадуро