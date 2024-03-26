https://1prime.ru/20240326/briks-846699212.html
Мадуро подтвердил желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС
Мадуро подтвердил желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС - 26.03.2024, ПРАЙМ
Мадуро подтвердил желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС
Венесуэла хочет вступить в БРИКС в 2024 году, заявил президент страны Николас Мадуро. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T09:04+0300
2024-03-26T09:04+0300
2024-03-26T09:04+0300
брикс
венесуэла
николас мадуро
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/09/833180911_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_cc31642285fd57f0475d3d4f22af8920.jpg
КАРАКАС, 26 мар - ПРАЙМ. Венесуэла хочет вступить в БРИКС в 2024 году, заявил президент страны Николас Мадуро.Глава латиноамериканского государства в беседе с телеканалом Telesur выразил надежду, что Каракас на саммите БРИКС в этом году станет полноправным членом организации. "Мы должны быть в авангарде нового мира, многополярного мира и гарантировать наибольшее количество выгод для нашей экономики, должны подключиться к науке, знаниям и самым продвинутым технологиям этого мира", - подчеркнул Мадуро. В прошлом году Венесуэла выразила желание вступить в Брикс. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва приветствует интерес Каракаса к организации.Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
https://1prime.ru/20240321/venesuela-846541653.html
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/09/833180911_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_32e4ff1cae55d9cdc27558e4b2f9960a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, венесуэла, николас мадуро
БРИКС, ВЕНЕСУЭЛА, Николас Мадуро
Мадуро подтвердил желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС
Мадуро еще раз подтвердил желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС в 2024 году
КАРАКАС, 26 мар - ПРАЙМ. Венесуэла хочет вступить в БРИКС в 2024 году, заявил президент страны Николас Мадуро.
Глава латиноамериканского государства в беседе с телеканалом Telesur выразил надежду, что Каракас на саммите БРИКС в этом году станет полноправным членом организации.
"Мы должны быть в авангарде нового мира, многополярного мира и гарантировать наибольшее количество выгод для нашей экономики, должны подключиться к науке, знаниям и самым продвинутым технологиям этого мира", - подчеркнул Мадуро.
Места для работы в нефтяной отрасли Венесуэлы хватит всем, заявил Лавров
В прошлом году Венесуэла выразила желание вступить в Брикс. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва приветствует интерес Каракаса к организации.
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.