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Мадуро подтвердил желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Мадуро подтвердил желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС
Мадуро подтвердил желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС - 26.03.2024, ПРАЙМ
Мадуро подтвердил желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС
Венесуэла хочет вступить в БРИКС в 2024 году, заявил президент страны Николас Мадуро. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T09:04+0300
2024-03-26T09:04+0300
брикс
венесуэла
николас мадуро
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КАРАКАС, 26 мар - ПРАЙМ. Венесуэла хочет вступить в БРИКС в 2024 году, заявил президент страны Николас Мадуро.Глава латиноамериканского государства в беседе с телеканалом Telesur выразил надежду, что Каракас на саммите БРИКС в этом году станет полноправным членом организации. "Мы должны быть в авангарде нового мира, многополярного мира и гарантировать наибольшее количество выгод для нашей экономики, должны подключиться к науке, знаниям и самым продвинутым технологиям этого мира", - подчеркнул Мадуро. В прошлом году Венесуэла выразила желание вступить в Брикс. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва приветствует интерес Каракаса к организации.Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
https://1prime.ru/20240321/venesuela-846541653.html
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брикс, венесуэла, николас мадуро
БРИКС, ВЕНЕСУЭЛА, Николас Мадуро
09:04 26.03.2024
 
Мадуро подтвердил желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС

Мадуро еще раз подтвердил желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС в 2024 году

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Венесуэлу
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Венесуэлу
© Пресс-служба МИД РФ
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КАРАКАС, 26 мар - ПРАЙМ. Венесуэла хочет вступить в БРИКС в 2024 году, заявил президент страны Николас Мадуро.
Глава латиноамериканского государства в беседе с телеканалом Telesur выразил надежду, что Каракас на саммите БРИКС в этом году станет полноправным членом организации.
"Мы должны быть в авангарде нового мира, многополярного мира и гарантировать наибольшее количество выгод для нашей экономики, должны подключиться к науке, знаниям и самым продвинутым технологиям этого мира", - подчеркнул Мадуро.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
Места для работы в нефтяной отрасли Венесуэлы хватит всем, заявил Лавров
21 марта, 11:41
В прошлом году Венесуэла выразила желание вступить в Брикс. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва приветствует интерес Каракаса к организации.
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
 
БРИКСВЕНЕСУЭЛАНиколас Мадуро
 
 
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