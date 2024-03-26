https://1prime.ru/20240326/chekhiya-846723197.html

Чехия выступила решительно против поставок зерна из России и Белорусии в ЕС

Чехия выступила решительно против поставок зерна из России и Белорусии в ЕС - 26.03.2024, ПРАЙМ

Чехия выступила решительно против поставок зерна из России и Белорусии в ЕС

Чешская Республика выступает решительно против поставок российского и белорусского зерна в Европу и предлагает ввести пошлину в размере 95 евро за тонну, заявил | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T17:19+0300

2024-03-26T17:19+0300

2024-03-26T17:19+0300

политика

чехия

россия

зерно

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg

ПРАГА, 26 мар - ПРАЙМ. Чешская Республика выступает решительно против поставок российского и белорусского зерна в Европу и предлагает ввести пошлину в размере 95 евро за тонну, заявил глава минсельхоза Чехии Марек Выборны в рамках встречи министров сельского хозяйства стран ЕС."Российскому зерну нечего делать в Европе. Покупая его, мы таким образом косвенно поддерживаем действия РФ на Украине. Чтобы решить эту проблему, не прибегая к выработке новых санкций, достаточно введения пошлины в размере 95 евро за одну тонну или 50% (от цены), что фактически означает, что российского и белорусского зерна не будет в Европе, потому что оно на данный момент становится нереализуемым по цене, и это была наша цель", - сказал Выборны.Ранее Чехия, Польша и страны Балтии стали инициаторами введения новых пошлин на импорт российского зерна, направив письмо с просьбой в Еврокомиссию.Выборны также надеется, что предложение будет одобрено странами ЕС в течение месяца и вступит в силу без согласия Европарламента. Он также обратил внимание на протесты фермеров, которые проходили в различных европейских странах, и заявил о необходимости восстановить доверие фермеров к органам ЕС, так как оно ослабло из-за избыточного количества регуляций и норм, которые затрудняют деятельность простых аграриев.В Европе уже несколько лет продолжаются фермерские протесты. Первые акции прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В прошлом году протесты перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Помимо "зелёной" повестки, фермеры в первую очередь протестуют из-за низких цен на свою продукцию, которые установились в результате ввоза товаров из Украины, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.

https://1prime.ru/20240322/zerno-846561673.html

чехия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чехия, россия, зерно