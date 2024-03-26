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Чехия выступила решительно против поставок зерна из России и Белорусии в ЕС
Чехия выступила решительно против поставок зерна из России и Белорусии в ЕС - 26.03.2024, ПРАЙМ
Чехия выступила решительно против поставок зерна из России и Белорусии в ЕС
Чешская Республика выступает решительно против поставок российского и белорусского зерна в Европу и предлагает ввести пошлину в размере 95 евро за тонну, заявил | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T17:19+0300
2024-03-26T17:19+0300
2024-03-26T17:19+0300
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ПРАГА, 26 мар - ПРАЙМ. Чешская Республика выступает решительно против поставок российского и белорусского зерна в Европу и предлагает ввести пошлину в размере 95 евро за тонну, заявил глава минсельхоза Чехии Марек Выборны в рамках встречи министров сельского хозяйства стран ЕС."Российскому зерну нечего делать в Европе. Покупая его, мы таким образом косвенно поддерживаем действия РФ на Украине. Чтобы решить эту проблему, не прибегая к выработке новых санкций, достаточно введения пошлины в размере 95 евро за одну тонну или 50% (от цены), что фактически означает, что российского и белорусского зерна не будет в Европе, потому что оно на данный момент становится нереализуемым по цене, и это была наша цель", - сказал Выборны.Ранее Чехия, Польша и страны Балтии стали инициаторами введения новых пошлин на импорт российского зерна, направив письмо с просьбой в Еврокомиссию.Выборны также надеется, что предложение будет одобрено странами ЕС в течение месяца и вступит в силу без согласия Европарламента. Он также обратил внимание на протесты фермеров, которые проходили в различных европейских странах, и заявил о необходимости восстановить доверие фермеров к органам ЕС, так как оно ослабло из-за избыточного количества регуляций и норм, которые затрудняют деятельность простых аграриев.В Европе уже несколько лет продолжаются фермерские протесты. Первые акции прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В прошлом году протесты перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Помимо "зелёной" повестки, фермеры в первую очередь протестуют из-за низких цен на свою продукцию, которые установились в результате ввоза товаров из Украины, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.
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чехия, россия, зерно
Политика, ЧЕХИЯ, РОССИЯ, зерно
Чехия выступила решительно против поставок зерна из России и Белорусии в ЕС
Глава Минсельхоза: Чехия выступает против поставок зерна из РФ и Белоруссии в Европу
ПРАГА, 26 мар - ПРАЙМ. Чешская Республика выступает решительно против поставок российского и белорусского зерна в Европу и предлагает ввести пошлину в размере 95 евро за тонну, заявил глава минсельхоза Чехии Марек Выборны в рамках встречи министров сельского хозяйства стран ЕС.
"Российскому зерну нечего делать в Европе. Покупая его, мы таким образом косвенно поддерживаем действия РФ на Украине. Чтобы решить эту проблему, не прибегая к выработке новых санкций, достаточно введения пошлины в размере 95 евро за одну тонну или 50% (от цены), что фактически означает, что российского и белорусского зерна не будет в Европе, потому что оно на данный момент становится нереализуемым по цене, и это была наша цель", - сказал Выборны.
Ранее Чехия, Польша и страны Балтии стали инициаторами введения новых пошлин на импорт российского зерна, направив письмо с просьбой в Еврокомиссию.
Глава ЕК предложила ограничения против зерна из России и Белоруссии
Выборны также надеется, что предложение будет одобрено странами ЕС в течение месяца и вступит в силу без согласия Европарламента. Он также обратил внимание на протесты фермеров, которые проходили в различных европейских странах, и заявил о необходимости восстановить доверие фермеров к органам ЕС, так как оно ослабло из-за избыточного количества регуляций и норм, которые затрудняют деятельность простых аграриев.
В Европе уже несколько лет продолжаются фермерские протесты. Первые акции прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В прошлом году протесты перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Помимо "зелёной" повестки, фермеры в первую очередь протестуют из-за низких цен на свою продукцию, которые установились в результате ввоза товаров из Украины, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.