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Китайские компании намерены расширять бизнес на Северном морском пути

Китайские компании намерены расширять бизнес на Северном морском пути - 26.03.2024, ПРАЙМ

Китайские компании намерены расширять бизнес на Северном морском пути

Китайские компании заинтересованы в расширении бизнеса по Северному морскому пути в российской Арктике, а также в продлении навигации этого маршрута, заявил... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T13:58+0300

2024-03-26T13:58+0300

2024-03-26T13:58+0300

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СИРИУС, 26 мар – ПРАЙМ. Китайские компании заинтересованы в расширении бизнеса по Северному морскому пути в российской Арктике, а также в продлении навигации этого маршрута, заявил генеральный директор китайской транспортно-экспедиционной компании Кэ Цзинь. На федеральной территории Сириус в рамках 13-го форума "Атомэкспо" состоялась сессия "Северный морской путь. Бескрайний потенциал Арктики". В ходе сессии представители российской стороны совместно с Индией, Китаем и Японией обсуждали возможности развития судоходства, создание транспортных коридоров, проходящих в том числе через Северный морской путь РФ. "Наша компания стала участником в развитии и реализации идеи Северного морского пути. В прошлом году нам была оказана поддержка "Росатома", мы накопили опыт и достигли ожидаемых целей и показали всем, что данный маршрут работает. В этом году мы продолжим расширять бизнес на северном маршруте, в то же время мы должны стремиться к созданию условий, изучать продление навигации северного маршрута, постепенно обеспечивать по северному маршруту регулярный и качественный сервис", - сказал Цзинь на сессии. Он подчеркнул, что в работе по расширению бизнеса через Северный морской путь необходимо учитывать риски и сложности, в том числе географические, однако в целом реализация этого проекта вызывает интересен у китайской стороны. "Все равно, мы очень активно изучаем проекты по строительству специальных судов для работы круглый год… Северный морской путь - это тема для всего человечества. Северный путь, о котором говорят в Китае и России, является не только великой идеей на благо китайского и российского народа, но и на благо человечества. Мы очень рады, что наша компания стала участником в развитии и реализации идеи северного пути", - отметил Цзинь. Говоря о развитии судоходства, первый секретарь, руководитель экономического и коммерческого отдела посольства Индии в РФ Вед Пракаш Сингх отметил, что существует несколько организационных возможностей транспортных коридоров - Пакистан-Индия с ответвлением в Россию, Россия-Индия-Иран. В случае запуска восточного морского коридора Ченнаи-Владивосток, время в пути по морю сократится на 40%, считает Сингх, при этом доход участников рынка значительно возрастает. "Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".

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китай, северный морской путь, торговля, новости