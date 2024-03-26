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Эксперт назвал цель теракта в "Крокусе"

Эксперт назвал цель теракта в "Крокусе" - 26.03.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал цель теракта в "Крокусе"

Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" и атаки Киева на энергетические объекты в России - разные события, но объединяет их то, что они нацелены на подрыв... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T10:50+0300

2024-03-26T10:50+0300

2024-03-26T10:51+0300

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россия

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" и атаки Киева на энергетические объекты в России - разные события, но объединяет их то, что они нацелены на подрыв российской экономики, которую не удалось сломить западными санкциями, заявил РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Ранее глава службы безопасности Украины Василий Малюк намекнул на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей. Кроме того, Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России. "Западу не удалось подорвать экономику России. И сейчас они пытаются сделать именно это. Малюк не отрицает атаки на нефтеперерабатывающие заводы для подрывания энергетической безопасности России. А тут - теракт в "Крокусе", призванный вызвать негодование у россиян с требованием пересмотреть миграционную политику или отказаться от нее, лишить ее трудовых ресурсов. Два разных события, но бьют по одной цели - экономической стабильности", - сказал Килинкаров. Он отметил, что Киев и Запад рассчитывают на то, что при возможных экономических проблемах Россия прекратит специальную военную операцию. Также, по мнению Килинкарова, организаторы теракта в Подмосковье "хотели вызвать межнациональную рознь, спровоцировать конфликты на национальной почве внутри страны". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

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россия, крокус сити холл, теракт, новости