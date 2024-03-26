https://1prime.ru/20240326/crocus-846703872.html

СК попросил арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

СК попросил арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - 26.03.2024, ПРАЙМ

СК попросил арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Следствие просит арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе", сообщили агентству РИА Новости в Басманном суде Москвы. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T11:19+0300

2024-03-26T11:19+0300

2024-03-26T11:19+0300

происшествия

россия

крокус сити холл

теракт

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/17/846634559_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_20a8dde136f590e57c1c50972f80c571.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Следствие просит арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе", сообщили агентству РИА Новости в Басманном суде Москвы. "Материал в отношении Касимова Алишера Хатамовива поступил в суд", - сообщили в пресс-службе.Ранее глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" дали показания о заказчиках и лицах, участвовавших в подготовке преступления. Он также отметил, что четырем исполнителям теракта уже предъявили обвинение, все они признали свою вину, а также рассказали, кто помогал им в подготовке теракта.Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Автомобиль, на котором преступники скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, террористы намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапировали в Москву.

https://1prime.ru/20240325/vyplaty-846694871.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крокус сити холл, теракт, новости