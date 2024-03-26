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Россиян предупредили о новом виде мошенничества после теракта в "Крокусе" - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о новом виде мошенничества после теракта в "Крокусе"
Россиян предупредили о новом виде мошенничества после теракта в "Крокусе" - 26.03.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новом виде мошенничества после теракта в "Крокусе"
Публикация списка жертв теракта в "Крокус сити холле" может быть использована мошенниками для создания поддельных страниц в социальных сетях и мессенджерах с... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T11:32+0300
2024-03-26T11:32+0300
происшествия
россия
крокус сити холл
теракт
новости
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Публикация списка жертв теракта в "Крокус сити холле" может быть использована мошенниками для создания поддельных страниц в социальных сетях и мессенджерах с целью сбора денег, предупредил в беседе с агентством РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко."Мошенники могут использовать реальные имена пострадавших для создания поддельных страниц. Публикация списка имен пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле" упросит работу мошенников при создании фейковых страниц", - сказал эксперт.Чтобы избежать попадания в ловушку мошенников, Роскачество рекомендует перед отправкой денег на благотворительные счета или фонды проверить их официальную регистрацию на официальных страницах. Также следует быть предельно осторожным при принятии решения о переводе денег на карту или номер телефона, особенно если собеседник пытается наживиться на эмоциях или спешке, так как это может быть приемом социальной инженерии, направленным на лишение жертвы критического мышления.Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло вечером 22 марта. По словам очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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россия, крокус сити холл, теракт, новости
Происшествия, РОССИЯ, Крокус сити холл, теракт, Новости
11:32 26.03.2024
 
Россиян предупредили о новом виде мошенничества после теракта в "Крокусе"

Роскачество предупредило о новом виде мошенничества после теракта в "Крокусе"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Публикация списка жертв теракта в "Крокус сити холле" может быть использована мошенниками для создания поддельных страниц в социальных сетях и мессенджерах с целью сбора денег, предупредил в беседе с агентством РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
"Мошенники могут использовать реальные имена пострадавших для создания поддельных страниц. Публикация списка имен пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле" упросит работу мошенников при создании фейковых страниц", - сказал эксперт.
Чтобы избежать попадания в ловушку мошенников, Роскачество рекомендует перед отправкой денег на благотворительные счета или фонды проверить их официальную регистрацию на официальных страницах.
Также следует быть предельно осторожным при принятии решения о переводе денег на карту или номер телефона, особенно если собеседник пытается наживиться на эмоциях или спешке, так как это может быть приемом социальной инженерии, направленным на лишение жертвы критического мышления.
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Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло вечером 22 марта. По словам очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
 
ПроисшествияРОССИЯКрокус сити холлтерактНовости
 
 
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