https://1prime.ru/20240326/crocus-846708360.html

Мурашко заявил о крайне тяжелом состоянии 22 пострадавших в "Крокусе"

Мурашко заявил о крайне тяжелом состоянии 22 пострадавших в "Крокусе" - 26.03.2024, ПРАЙМ

Мурашко заявил о крайне тяжелом состоянии 22 пострадавших в "Крокусе"

Вся медицинская служба была оперативно мобилизована для помощи пострадавшим в результате теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске. На данный момент... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T13:07+0300

2024-03-26T13:07+0300

2024-03-26T13:11+0300

происшествия

россия

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Вся медицинская служба была оперативно мобилизована для помощи пострадавшим в результате теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске. На данный момент состояние 22 пострадавших оценивается как тяжелое, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Больницы обеспечены всем необходимым. В целом мы видим, что вся медицинская служба быстро мобилизовалась для оказания помощи пострадавшим в "Крокус сити холле". И здесь важен вклад каждого медика, водителя скорой", - сообщил Мурашко журналистам.По его словам, состояние 22 пострадавших оценивается как тяжелое, 34 человека состоянии средней тяжести, а еще 27 пациентов скоро планируется выписать.Всего пострадали 205 человек, из которых 92 остаются в больницах, включая 6 детей. Из них 9, а также один ребенок находятся в крайне тяжелом состоянии. Тем не менее, 63 пострадавших, включая одного ребенка, выписали из больниц, заключил Мурашко.Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Автомобиль, на котором преступники скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, террористы намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапировали в Москву.

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россия, крокус сити холл, теракт, новости