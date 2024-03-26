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Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле", заявил Патрушев - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле", заявил Патрушев
Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле", заявил Патрушев - 26.03.2024, ПРАЙМ
Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле", заявил Патрушев
Киев несет ответственность за теракт в "Крокус сити холле", заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T13:47+0300
2024-03-26T13:47+0300
происшествия
россия
крокус сити холл
николай патрушев
новости
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Киев несет ответственность за теракт в "Крокус сити холле", заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.Журналисты задали вопрос, кто стоит за терактом Украина или ИГИЛ*. "Конечно, Украина", - ответил Патрушев.Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Согласно данным СК, теракт унес жизни 137 человек, трое из них - дети.*Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, крокус сити холл, николай патрушев, новости
Происшествия, РОССИЯ, Крокус сити холл, Николай Патрушев, Новости
13:47 26.03.2024
 
Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле", заявил Патрушев

Патрушев: Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле"

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами Совбеза РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами Совбеза РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Киев несет ответственность за теракт в "Крокус сити холле", заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Журналисты задали вопрос, кто стоит за терактом Украина или ИГИЛ*. "Конечно, Украина", - ответил Патрушев.
Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
В Кремле прокомментировали "оговорку" Арестовича* о теракте в "Крокусе"
13:22
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Согласно данным СК, теракт унес жизни 137 человек, трое из них - дети.
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
ПроисшествияРОССИЯКрокус сити холлНиколай ПатрушевНовости
 
 
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