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Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле", заявил Патрушев

Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле", заявил Патрушев - 26.03.2024, ПРАЙМ

Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле", заявил Патрушев

Киев несет ответственность за теракт в "Крокус сити холле", заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T13:47+0300

2024-03-26T13:47+0300

2024-03-26T13:47+0300

происшествия

россия

крокус сити холл

николай патрушев

новости

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Киев несет ответственность за теракт в "Крокус сити холле", заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.Журналисты задали вопрос, кто стоит за терактом Украина или ИГИЛ*. "Конечно, Украина", - ответил Патрушев.Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Согласно данным СК, теракт унес жизни 137 человек, трое из них - дети.*Запрещенная в России террористическая организация.

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россия, крокус сити холл, николай патрушев, новости