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МЧС завершило аварийно-спасательные работы в "Крокус сити холле"
МЧС завершило аварийно-спасательные работы в "Крокус сити холле" - 26.03.2024, ПРАЙМ
МЧС завершило аварийно-спасательные работы в "Крокус сити холле"
МЧС России завершило аварийно-спасательные работы в Крокус Сити Холле, заявили в пресс-службе министерства. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T16:44+0300
2024-03-26T16:44+0300
2024-03-26T16:44+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. МЧС России завершило аварийно-спасательные работы в Крокус Сити Холле, заявили в пресс-службе министерства."Специалисты МЧС России полностью ликвидировали последствия пожара, а также закончили разбор завалов в "Крокусе". Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники", - следует из сообщения.Сообщается, что всего было разобрано и вывезено более 900 кубических метров обрушившихся конструкций. Специализированные роботизированные комплексы и кинологические подразделения были задействованы для обследования завалов.Перед привлечением тяжелой техники, спасатели вручную разрезали и демонтировали конструкции. В работах участвовали более 1000 человек и более 300 единиц техники.Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек.
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МЧС завершило аварийно-спасательные работы в "Крокус сити холле"
МЧС ликвидировало последствия пожара, а также закончило разбор завалов в "Крокусе"
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. МЧС России завершило аварийно-спасательные работы в Крокус Сити Холле, заявили в пресс-службе министерства.
"Специалисты МЧС России полностью ликвидировали последствия пожара, а также закончили разбор завалов в "Крокусе". Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники", - следует из сообщения.
Сообщается, что всего было разобрано и вывезено более 900 кубических метров обрушившихся конструкций. Специализированные роботизированные комплексы и кинологические подразделения были задействованы для обследования завалов.
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Перед привлечением тяжелой техники, спасатели вручную разрезали и демонтировали конструкции. В работах участвовали более 1000 человек и более 300 единиц техники.
Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек.