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"Авито" оплатит съемное жилье близким пострадавших и погибших в "Крокусе"
"Авито" оплатит съемное жилье близким пострадавших и погибших в "Крокусе" - 26.03.2024, ПРАЙМ
"Авито" оплатит съемное жилье близким пострадавших и погибших в "Крокусе"
"Авито" окажет помощь в поиске и оплате съемных квартир в Москве и Подмосковье для родственников погибших и пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле", об... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T17:03+0300
2024-03-26T17:03+0300
2024-03-26T17:03+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. "Авито" окажет помощь в поиске и оплате съемных квартир в Москве и Подмосковье для родственников погибших и пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле", об этом компания сообщила в своем Telegram-канале."Авито" поможет родственникам пострадавших и погибших в результате теракта в "Крокус Сити" с оперативным размещением и проживанием в Москве и Московской области. Команда... подберет и оплатит квартиру, которая сдается в краткосрочную аренду, в нужном районе", - сказано в сообщении.Кроме того, родственников пострадавших, которых дос их пор находятся в медицинском учреждении, разместят в ближайшей к клинике доступной квартире. Компания будет изучать каждый случай индивидуально.Родственникам будет предоставляться жилье для сопровождения пострадавших в больнице и для прохождения других необходимых процедур. Компания также выразила глубокие соболезнования родственникам погибших и пострадавших.Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек.
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россия, крокус сити холл, новости, avito
РОССИЯ, Крокус сити холл, Новости, Avito
"Авито" оплатит съемное жилье близким пострадавших и погибших в "Крокусе"
"Авито" найдет и оплатит съемное жилье близким пострадавших и погибших в "Крокусе"
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. "Авито" окажет помощь в поиске и оплате съемных квартир в Москве и Подмосковье для родственников погибших и пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле", об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.
"Авито" поможет родственникам пострадавших и погибших в результате теракта в "Крокус Сити" с оперативным размещением и проживанием в Москве и Московской области. Команда... подберет и оплатит квартиру, которая сдается в краткосрочную аренду, в нужном районе", - сказано в сообщении.
Кроме того, родственников пострадавших, которых дос их пор находятся в медицинском учреждении, разместят в ближайшей к клинике доступной квартире. Компания будет изучать каждый случай индивидуально.
МЧС завершило аварийно-спасательные работы в "Крокус сити холле"
Родственникам будет предоставляться жилье для сопровождения пострадавших в больнице и для прохождения других необходимых процедур. Компания также выразила глубокие соболезнования родственникам погибших и пострадавших.
Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек.