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В поиске наживы. США придумали способ заработать на России
В поиске наживы. США придумали способ заработать на России - 26.03.2024, ПРАЙМ
В поиске наживы. США придумали способ заработать на России
Санкции против России заставили Евросоюз перейти с российской древесины на американскую и турецкую. С 2021 года экспорт этого товара из Соединенных Штатов в ЕС... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T15:43+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Санкции против России заставили Евросоюз перейти с российской древесины на американскую и турецкую. С 2021 года экспорт этого товара из Соединенных Штатов в ЕС вырос в 1,6 раза, достигнув 1,3 миллиарда долларов, подсчитали в агентстве РИА Новости.По данным издания, на фоне введения санкцией Россия потеряла 22 миллиарда рублей. Из-за закрытия рынка ЕС, поставки российской древесины снизились на 20-30 процентов, и отечественные компании начали переориентацию своих продаж на Азию. Однако объемы рынка в Китае, который является крупнейшим потребителем российской древесины, недостаточны, чтобы полностью компенсировать утрату европейского рынка.Тем не менее, Египет, Израиль и Мексика постепенно увеличивают закупки российской древесины.По словам завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрия Завьялова, европейские страны постарались закупить максимальный объем древесины в 2022 году до введения очередного пакета антироссийских санкций. После введения ограничений, европейские покупатели перешли к механизму обахода своих же санкций, приобретая сырье через посредников. Так, некоторые породы дерева, которые обрабатываются в Китае, продаются в Европе как китайские.Тем не менее Пекину удалось заполнить европейский рынок только на пять процентов, в то время как торговля с Турцией, Казахстаном и Киргизией резко выросла, что было обусловлено более близким расположением к ЕС, заключил эксперт.
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РОССИЯ, древесина, Новости
В поиске наживы. США придумали способ заработать на России
РИА Новости: Россия из-за санкций потеряла миллиарды на экспорте дерева
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ.
Санкции против России заставили Евросоюз перейти с российской древесины на американскую и турецкую. С 2021 года экспорт этого товара из Соединенных Штатов в ЕС вырос в 1,6 раза, достигнув 1,3 миллиарда долларов, подсчитали в агентстве РИА Новости
.
По данным издания, на фоне введения санкцией Россия потеряла 22 миллиарда рублей. Из-за закрытия рынка ЕС, поставки российской древесины снизились на 20-30 процентов, и отечественные компании начали переориентацию своих продаж на Азию. Однако объемы рынка в Китае, который является крупнейшим потребителем российской древесины, недостаточны, чтобы полностью компенсировать утрату европейского рынка.
Тем не менее, Египет, Израиль и Мексика постепенно увеличивают закупки российской древесины.
СМИ: ЕС переключился на американскую древесину после санкций против России
По словам завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрия Завьялова, европейские страны постарались закупить максимальный объем древесины в 2022 году до введения очередного пакета антироссийских санкций.
После введения ограничений, европейские покупатели перешли к механизму обахода своих же санкций, приобретая сырье через посредников. Так, некоторые породы дерева, которые обрабатываются в Китае, продаются в Европе как китайские.
Тем не менее Пекину удалось заполнить европейский рынок только на пять процентов, в то время как торговля с Турцией, Казахстаном и Киргизией резко выросла, что было обусловлено более близким расположением к ЕС, заключил эксперт.