https://1prime.ru/20240326/derevo-846717671.html

В поиске наживы. США придумали способ заработать на России

В поиске наживы. США придумали способ заработать на России - 26.03.2024, ПРАЙМ

В поиске наживы. США придумали способ заработать на России

Санкции против России заставили Евросоюз перейти с российской древесины на американскую и турецкую. С 2021 года экспорт этого товара из Соединенных Штатов в ЕС... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T15:43+0300

2024-03-26T15:43+0300

2024-03-26T15:43+0300

россия

древесина

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9291774e718925615221a565a441692a.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Санкции против России заставили Евросоюз перейти с российской древесины на американскую и турецкую. С 2021 года экспорт этого товара из Соединенных Штатов в ЕС вырос в 1,6 раза, достигнув 1,3 миллиарда долларов, подсчитали в агентстве РИА Новости.По данным издания, на фоне введения санкцией Россия потеряла 22 миллиарда рублей. Из-за закрытия рынка ЕС, поставки российской древесины снизились на 20-30 процентов, и отечественные компании начали переориентацию своих продаж на Азию. Однако объемы рынка в Китае, который является крупнейшим потребителем российской древесины, недостаточны, чтобы полностью компенсировать утрату европейского рынка.Тем не менее, Египет, Израиль и Мексика постепенно увеличивают закупки российской древесины.По словам завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрия Завьялова, европейские страны постарались закупить максимальный объем древесины в 2022 году до введения очередного пакета антироссийских санкций. После введения ограничений, европейские покупатели перешли к механизму обахода своих же санкций, приобретая сырье через посредников. Так, некоторые породы дерева, которые обрабатываются в Китае, продаются в Европе как китайские.Тем не менее Пекину удалось заполнить европейский рынок только на пять процентов, в то время как торговля с Турцией, Казахстаном и Киргизией резко выросла, что было обусловлено более близким расположением к ЕС, заключил эксперт.

https://1prime.ru/20240325/846666933.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, древесина, новости