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Сбербанк запросил долг по четырем кредитам от бывшей британской "дочки"

Сбербанк запросил долг по четырем кредитам от бывшей британской "дочки" - 26.03.2024, ПРАЙМ

Сбербанк запросил долг по четырем кредитам от бывшей британской "дочки"

Иск Сбербанка к его бывшей британской "дочке" Sberbank CIB (UK) Limited на сумму около 11,9 миллиарда рублей, поданный 22 марта в арбитражный суд Москвы,... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T19:39+0300

2024-03-26T19:39+0300

2024-03-26T19:41+0300

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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Иск Сбербанка к его бывшей британской "дочке" Sberbank CIB (UK) Limited на сумму около 11,9 миллиарда рублей, поданный 22 марта в арбитражный суд Москвы, заявлен о взыскании задолженности по четырем кредитным сделкам, заключенным 28 февраля 2022 года, следует из опубликованного определения суда. В нем говорится, что основной долг по первой сделке составляет 20,8 миллиона евро, по второй – 2,35 миллиона британских фунтов, по третьей – более 2,5 миллиона канадских долларов, по четвертой – более 4,9 миллиарда рублей. Истец требует взыскать основной долг вместе с процентами и неустойками, в сумме – около 11,9 миллиарда рублей по курсу на дату подачи иска. Уточняется, что обязательства сторон вытекают из соглашения об общих условиях проведения двусторонних сделок от 24 октября 2019 года. Суд принял иск к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 6 мая. Сбербанк в апреле 2022 года сообщил, что прекращает работу лондонского офиса, находится в контакте с местным регулятором, выполнит все обязательства перед клиентами. Решение о закрытии офиса принято по итогам переоценки экономического потенциала присутствия бизнес-подразделения Global Markets в Великобритании, поясняли в Сбербанке. Между тем, Великобритания в марте 2022 года внесла Сбербанк в санкционный список: ограничения были введены против корреспондентских счетов банка, также ему запретили клиринговые операции в фунтах стерлингов. Кроме того, крупнейший российский банк был отстранен от управления своим британским подразделением.

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