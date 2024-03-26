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Доллар вновь растет к лире, пишут СМИ
Доллар вновь растет к лире, пишут СМИ - 26.03.2024, ПРАЙМ
Доллар вновь растет к лире, пишут СМИ
Доллар вновь показывает рост к турецкой национальной валюте - лире (TL) после неожиданного для рынка решения ЦБ страны по повышению ключевой ставки, рынки... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T09:54+0300
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АНКАРА, 26 мар - ПРАЙМ. Доллар вновь показывает рост к турецкой национальной валюте - лире (TL) после неожиданного для рынка решения ЦБ страны по повышению ключевой ставки, рынки ожидают выборы в местные органы самоуправления 31 марта, передает телеканал Haber Global. Центробанк Турции на прошлой неделе повысил ключевую ставку на 500 базисных пунктов, до 50% с 45%, что стало неожиданностью для рынка, который ожидал сохранения ставки на прежнем уровне или же повышения на 250 базисных пунктов. "После неожиданного решения ЦБ Турции по процентной ставке на прошлой неделе доллар снова поднялся выше 32 TL. Сегодняшний день начался с отметки 32,17 TL. Евро торгуется на уровне 34,91 TL. Рынки зациклены на выборы", - передал телеканал. Телеканал отметил, что иностранные инвестиционные банки приветствовали повышение процентной ставки ЦБ Турции и подготовили позитивные отчеты в отношении курса турецкой лиры. По состоянию на 9.37 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,18%, до 32,1726 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 32,1146 лиры. Руководство турецкого регулятора ранее заявляло о намерении удерживать ключевую ставку до тех пор, пока инфляция в стране не покажет признаков устойчивого снижения к целевым значениям. Годовая инфляция в Турции по итогам февраля, по официальным данным, ускорилась до 67,07%, сообщал Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 121,98%. ЦБ Турции ожидает выравнивания инфляционной ситуации к концу текущего года, прогноз регулятора на конец года составляет 36% и 14% - на 2025 год. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
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Экономика, ТУРЦИЯ, ЛИРА, ДОЛЛАР, Новости
Доллар вновь растет к лире, пишут СМИ
Haber Global: доллар вновь растет к лире, рынки ожидают выборы в Турции
АНКАРА, 26 мар - ПРАЙМ. Доллар вновь показывает рост к турецкой национальной валюте - лире (TL) после неожиданного для рынка решения ЦБ страны по повышению ключевой ставки, рынки ожидают выборы в местные органы самоуправления 31 марта, передает телеканал Haber Global.
Центробанк Турции на прошлой неделе повысил ключевую ставку на 500 базисных пунктов, до 50% с 45%, что стало неожиданностью для рынка, который ожидал сохранения ставки на прежнем уровне или же повышения на 250 базисных пунктов.
"После неожиданного решения ЦБ Турции по процентной ставке на прошлой неделе доллар снова поднялся выше 32 TL. Сегодняшний день начался с отметки 32,17 TL. Евро торгуется на уровне 34,91 TL. Рынки зациклены на выборы", - передал телеканал.
Телеканал отметил, что иностранные инвестиционные банки приветствовали повышение процентной ставки ЦБ Турции и подготовили позитивные отчеты в отношении курса турецкой лиры.
По состоянию на 9.37 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,18%, до 32,1726 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 32,1146 лиры.
В Турции оценили влияние повышения ставки ЦБ на лиру
Руководство турецкого регулятора ранее заявляло о намерении удерживать ключевую ставку до тех пор, пока инфляция в стране не покажет признаков устойчивого снижения к целевым значениям. Годовая инфляция в Турции по итогам февраля, по официальным данным, ускорилась до 67,07%, сообщал Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 121,98%.
ЦБ Турции ожидает выравнивания инфляционной ситуации к концу текущего года, прогноз регулятора на конец года составляет 36% и 14% - на 2025 год. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.