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СМИ: цены на продукты в магазинах и в доставке стали значительно отличаться
СМИ: цены на продукты в магазинах и в доставке стали значительно отличаться - 26.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: цены на продукты в магазинах и в доставке стали значительно отличаться
Российские ритейлеры повышают цены на товары в онлайн-каналах быстрее, чем в магазинах из-за нехватки курьеров и сборщиков, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T16:31+0300
2024-03-26T16:31+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российские ритейлеры повышают цены на товары в онлайн-каналах быстрее, чем в магазинах из-за нехватки курьеров и сборщиков, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обзор Infoline.Согласно изданию, продавцы включают растущие издержки в цены, так как не могут справиться с нехваткой персонала. По словам генерального директора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, разница в стоимости онлайн-заказа и офлайн-покупки может составлять 5-10 процентов, позволяя компенсировать затраты.Компании также используют стратегию отсечения мелких заказов и осуществляют доставку только при чеке определенной стоимости. В прошлом году онлайн-продажи продовольственных товаров в России увеличились на 47 процентов, достигнув 918 миллиардов рублей, отмечается в публикации.У экспертов есть опасения, что неравномерный рост цен на доставку может уменьшить спрос на эту услугу, однако они видят возможности для оптимизации доставки и снижения затрат.Бурмистров заключил, что большинство клиентов онлайн-доставки не откажется от нее из-за небольших наценок.
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россия, доставка, новости
РОССИЯ, доставка, Новости
СМИ: цены на продукты в магазинах и в доставке стали значительно отличаться
"Ъ": из-за нехватки курьеров продукты в доставке начали быстрее расти в цене
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ.
Российские ритейлеры повышают цены на товары в онлайн-каналах быстрее, чем в магазинах из-за нехватки курьеров и сборщиков, пишет
"Коммерсантъ" со ссылкой на обзор Infoline.
Согласно изданию, продавцы включают растущие издержки в цены, так как не могут справиться с нехваткой персонала.
По словам генерального директора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, разница в стоимости онлайн-заказа и офлайн-покупки может составлять 5-10 процентов, позволяя компенсировать затраты.
Компании также используют стратегию отсечения мелких заказов и осуществляют доставку только при чеке определенной стоимости. В прошлом году онлайн-продажи продовольственных товаров в России увеличились на 47 процентов, достигнув 918 миллиардов рублей, отмечается в публикации.
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У экспертов есть опасения, что неравномерный рост цен на доставку может уменьшить спрос на эту услугу, однако они видят возможности для оптимизации доставки и снижения затрат.
Бурмистров заключил, что большинство клиентов онлайн-доставки не откажется от нее из-за небольших наценок.