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СМИ: цены на продукты в магазинах и в доставке стали значительно отличаться

СМИ: цены на продукты в магазинах и в доставке стали значительно отличаться - 26.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: цены на продукты в магазинах и в доставке стали значительно отличаться

Российские ритейлеры повышают цены на товары в онлайн-каналах быстрее, чем в магазинах из-за нехватки курьеров и сборщиков, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T16:31+0300

2024-03-26T16:31+0300

2024-03-26T16:40+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российские ритейлеры повышают цены на товары в онлайн-каналах быстрее, чем в магазинах из-за нехватки курьеров и сборщиков, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обзор Infoline.Согласно изданию, продавцы включают растущие издержки в цены, так как не могут справиться с нехваткой персонала. По словам генерального директора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, разница в стоимости онлайн-заказа и офлайн-покупки может составлять 5-10 процентов, позволяя компенсировать затраты.Компании также используют стратегию отсечения мелких заказов и осуществляют доставку только при чеке определенной стоимости. В прошлом году онлайн-продажи продовольственных товаров в России увеличились на 47 процентов, достигнув 918 миллиардов рублей, отмечается в публикации.У экспертов есть опасения, что неравномерный рост цен на доставку может уменьшить спрос на эту услугу, однако они видят возможности для оптимизации доставки и снижения затрат.Бурмистров заключил, что большинство клиентов онлайн-доставки не откажется от нее из-за небольших наценок.

https://1prime.ru/20240323/846624355.html

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россия, доставка, новости