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В Эквадоре заявили, что теракт в "Крокусе" не должен замалчиваться - 26.03.2024, ПРАЙМ
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В Эквадоре заявили, что теракт в "Крокусе" не должен замалчиваться
В Эквадоре заявили, что теракт в "Крокусе" не должен замалчиваться - 26.03.2024, ПРАЙМ
В Эквадоре заявили, что теракт в "Крокусе" не должен замалчиваться
Мировое сообщество не должно затаивать теракт в "Крокус сити холле", заявил РИА Новости ректор эквадорского университета UTE Идальго Оттоленги. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T17:50+0300
2024-03-26T17:50+0300
происшествия
крокус сити холл
эквадор
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КИТО, 26 мар — ПРАЙМ. Мировое сообщество не должно затаивать теракт в "Крокус сити холле", заявил РИА Новости ректор эквадорского университета UTE Идальго Оттоленги."Это гнусный поступок, акт ненависти, который никоим образом не должен быть оправдан, а тем более замалчиваться международным сообществом", — отметил он. Оттеленги соболезнует родственникам погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Он добавил, что терроризм должен быть осужден везде и всегда.Университет UTE давно сотрудничает с Москвой, работает над совместным запуском спутников, над проектами по изменению климата. Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек. Президент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России. Вашингтон полагает, что за теракт ответственен ИГИЛ*. 25 марта официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не планируют активизировать сотрудничество с Россией в области безопасности, но готовы делиться развединформацией для предотвращения терактов при наличии таковой. Миллер повторил, что США в начале марта передавали России информацию о подготовке теракта на концерте и через посольство в Москве обнародовали предупреждение о наличии такой угрозы. Он пообещал, что такая практика сохранится. *запрещенная на территории России террористическая организация
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крокус сити холл, эквадор
Происшествия, Крокус сити холл, ЭКВАДОР
17:50 26.03.2024
 
В Эквадоре заявили, что теракт в "Крокусе" не должен замалчиваться

Ректор из Эквадора: теракт в "Крокусе" не должен замалчиваться международным сообществом

 | Перейти в медиабанкЭквадор
Эквадор
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КИТО, 26 мар — ПРАЙМ. Мировое сообщество не должно затаивать теракт в "Крокус сити холле", заявил РИА Новости ректор эквадорского университета UTE Идальго Оттоленги.
"Это гнусный поступок, акт ненависти, который никоим образом не должен быть оправдан, а тем более замалчиваться международным сообществом", — отметил он.
Оттеленги соболезнует родственникам погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Он добавил, что терроризм должен быть осужден везде и всегда.
Университет UTE давно сотрудничает с Москвой, работает над совместным запуском спутников, над проектами по изменению климата.
Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
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17:03
Президент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России.
Вашингтон полагает, что за теракт ответственен ИГИЛ*. 25 марта официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не планируют активизировать сотрудничество с Россией в области безопасности, но готовы делиться развединформацией для предотвращения терактов при наличии таковой. Миллер повторил, что США в начале марта передавали России информацию о подготовке теракта на концерте и через посольство в Москве обнародовали предупреждение о наличии такой угрозы. Он пообещал, что такая практика сохранится. *запрещенная на территории России террористическая организация
 
ПроисшествияКрокус сити холлЭКВАДОР
 
 
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