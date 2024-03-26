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Sitronics Electro запустил производство станций для зарядки электромобилей
Sitronics Electro запустил производство станций для зарядки электромобилей - 26.03.2024, ПРАЙМ
Sitronics Electro запустил производство станций для зарядки электромобилей
Российский оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) запустил серийное производство медленных станций для зарядки... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T10:51+0300
2024-03-26T10:51+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) запустил серийное производство медленных станций для зарядки электромобилей, сообщили РИА Новости в компании. "Российский оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro запустил серийное производство медленных станций для электромобилей. Оператор предлагает разные варианты комплектации: лицевая панель может быть выполнена из металла или закаленного стекла, есть варианты выбора количества коннекторов и их стандартов, выбор цвета индикаторов, а также вида крепления – в напольном или настенном исполнении", - рассказали в Sitronics. В компании отметили, что уже оформлены предзаказы на более чем 100 станций. Кроме того, станции предполагают возможность полной кастомизации в фирменном стиле заказчика. "На данный момент предзаказы оформлены более чем на 100 станций. Среди покупателей - владельцы коммерческой недвижимости и из сегмента HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес - ред.), застройщики и энергетические компании. Кроме того, есть запросы и на покупку станций для личного пользования", - отметил коммерческий директор Sitronics Electro Николай Самохин. О запуске разработки собственного оборудования для зарядки электромобилей Sitronics Electro объявил летом прошлого года. В линейке будут представлены станции двух типов – медленные и быстрые – мощностью от 22 до 150 киловатт. Опытный образец быстрой зарядной станции планируется представить летом, заключили в компании. Sitronics Group - многопрофильная российская IТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города, безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит IТ-оборудование под собственной маркой, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.
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россия, электромобили
Sitronics Electro запустил производство станций для зарядки электромобилей
Sitronics Electro начал серийное производство медленных станций для зарядки электромобилей
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) запустил серийное производство медленных станций для зарядки электромобилей, сообщили РИА Новости в компании.
"Российский оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro запустил серийное производство медленных станций для электромобилей. Оператор предлагает разные варианты комплектации: лицевая панель может быть выполнена из металла или закаленного стекла, есть варианты выбора количества коннекторов и их стандартов, выбор цвета индикаторов, а также вида крепления – в напольном или настенном исполнении", - рассказали в Sitronics.
В компании отметили, что уже оформлены предзаказы на более чем 100 станций. Кроме того, станции предполагают возможность полной кастомизации в фирменном стиле заказчика.
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"На данный момент предзаказы оформлены более чем на 100 станций. Среди покупателей - владельцы коммерческой недвижимости и из сегмента HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес - ред.), застройщики и энергетические компании. Кроме того, есть запросы и на покупку станций для личного пользования", - отметил коммерческий директор Sitronics Electro Николай Самохин.
О запуске разработки собственного оборудования для зарядки электромобилей Sitronics Electro объявил летом прошлого года. В линейке будут представлены станции двух типов – медленные и быстрые – мощностью от 22 до 150 киловатт. Опытный образец быстрой зарядной станции планируется представить летом, заключили в компании.
Sitronics Group - многопрофильная российская IТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города, безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит IТ-оборудование под собственной маркой, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.