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ФСБ предотвратила теракт пособника РДК* в Самарской области

ФСБ предотвратила теракт пособника РДК* в Самарской области - 26.03.2024, ПРАЙМ

ФСБ предотвратила теракт пособника РДК* в Самарской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в Самарской области, который планировал пособник "Русского добровольческого корпуса"*. Об этом... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T12:02+0300

2024-03-26T12:02+0300

2024-03-26T12:03+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в Самарской области, который планировал пособник "Русского добровольческого корпуса"*. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ России."ФСБ РФ на территории Самарской области предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ, 1994 года рождения, пособником террористической организации "Русский добровольческий корпус"* ("РДК"*), действующей под патронажем украинских спецслужб", - следует из сообщения.При задержании планировавший теракт пособник подорвался, получив ранения, несовместимые с жизнью, заявили в ФСБСогласно информации ведомства, подозреваемый был завербован украинскими спецслужбами и занимался дискредитацией российской армии. При задержании у него было изъято самодельное взрывное устройство, предназначенное для использования в помещении, а в его доме были обнаружены лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ и компоненты для их производства.В телефоне подозреваемого была обнаружена переписка с его куратором и материалы, подтверждающие его причастность к "террористической деятельности, координируемой украинскими спецслужбами".В настоящее время возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.* Запрещенная в России террористическая организация

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россия, фсб, теракт, новости