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ФСБ предупредила об угрозе провокационных звонков с Украины

ФСБ предупредила об угрозе провокационных звонков с Украины - 26.03.2024, ПРАЙМ

ФСБ предупредила об угрозе провокационных звонков с Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) призвала граждан, в особенности несовершеннолетних, не вступать в общение с авторами провокаций, поступающих с Украины и... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T12:29+0300

2024-03-26T12:29+0300

2024-03-26T12:55+0300

россия

фсб

теракт

новости

крокус сити холл

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности (ФСБ) призвала граждан, в особенности несовершеннолетних, не вступать в общение с авторами провокаций, поступающих с Украины и содержащих призывы к совершению терактов на территории России.В связи с увеличением числа звонков и сообщений с территории Украины, содержащих призывы к террористическим актам, ФСБ России призывает людей быть бдительными и не вступать в переписку с такими абонентами. "В связи с резко возросшим после теракта в комплексе "Крокус" количеством телефонных звонков и сообщений, поступающих гражданам России, включая несовершеннолетних, с подменных номеров с территории Украины, содержащих призывы к осуществлению террористических актов на территории Российской Федерации, а именно - в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры, а также предложения подросткам за деньги совершать теракт, ЦОС ФСБ России призывает граждан бдительно реагировать на данные провокации", - сказано в сообщении.В случае возникновения подобных ситуаций, гражданам рекомендуется немедленно сообщать о них правоохранительным органам.Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

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россия, фсб, теракт, новости, крокус сити холл