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Террористическая угроза в России сохраняется, заявил глава ФСБ

Террористическая угроза в России сохраняется, заявил глава ФСБ - 26.03.2024, ПРАЙМ

Террористическая угроза в России сохраняется, заявил глава ФСБ

В России сохраняется террористическая угроза, заявил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T16:00+0300

2024-03-26T16:00+0300

2024-03-26T16:00+0300

фсб

россия

терроризм

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В России сохраняется террористическая угроза, заявил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников.Директору ФСБ задали вопрос, сохранилась ли в стране террористическая угроза."Да, к сожалению большому, это так", - сказал он, напомнив о происходящем в Белгородской и других областях.По словам Бортникова, то же самое будет происходить и в 2024 году."Все, что можно, мы, конечно, со своей стороны делаем, но мы тоже не безграничны в своих возможностях", - подчеркнул глава ФСБ.

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фсб, россия, терроризм