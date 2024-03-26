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Террористическая угроза в России сохраняется, заявил глава ФСБ - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Террористическая угроза в России сохраняется, заявил глава ФСБ
Террористическая угроза в России сохраняется, заявил глава ФСБ - 26.03.2024, ПРАЙМ
Террористическая угроза в России сохраняется, заявил глава ФСБ
В России сохраняется террористическая угроза, заявил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T16:00+0300
2024-03-26T16:00+0300
фсб
россия
терроризм
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В России сохраняется террористическая угроза, заявил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников.Директору ФСБ задали вопрос, сохранилась ли в стране террористическая угроза."Да, к сожалению большому, это так", - сказал он, напомнив о происходящем в Белгородской и других областях.По словам Бортникова, то же самое будет происходить и в 2024 году."Все, что можно, мы, конечно, со своей стороны делаем, но мы тоже не безграничны в своих возможностях", - подчеркнул глава ФСБ.
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фсб, россия, терроризм
ФСБ, РОССИЯ, терроризм
16:00 26.03.2024
 
Террористическая угроза в России сохраняется, заявил глава ФСБ

Глава ФСБ Бортников заявил, что террористическая угроза в России сохраняется

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание по оперативным вопросам
Президент РФ В. Путин провел совещание по оперативным вопросам - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В России сохраняется террористическая угроза, заявил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
Директору ФСБ задали вопрос, сохранилась ли в стране террористическая угроза.
"Да, к сожалению большому, это так", - сказал он, напомнив о происходящем в Белгородской и других областях.
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15:37
По словам Бортникова, то же самое будет происходить и в 2024 году.
"Все, что можно, мы, конечно, со своей стороны делаем, но мы тоже не безграничны в своих возможностях", - подчеркнул глава ФСБ.
 
ФСБРОССИЯтерроризм
 
 
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