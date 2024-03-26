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Заказчик теракта в "Крокусе" пока не установлен, заявил Бортников

Заказчик теракта в "Крокусе" пока не установлен, заявил Бортников - 26.03.2024, ПРАЙМ

Заказчик теракта в "Крокусе" пока не установлен, заявил Бортников

Заказчик теракта в "Крокус Сити Холле" пока что не установлен, заявил глава ФСБ Александр Бортников. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T16:20+0300

2024-03-26T16:20+0300

2024-03-26T16:41+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Заказчик теракта в "Крокус Сити Холле" пока что не установлен, заявил глава ФСБ Александр Бортников.По словам главы ведомства, российским спецслужбам понятно, кто вербовал людей, и они будут предпринимать все необходимые меры для выявления организаторов и заказчиков."Заказчик пока не установлен, мы понимаем и видим тех, кто организовывал этот процесс, кто вербовал и ставил задачи конкретные. В дальнейшем будем делать все необходимое, чтобы выявить непосредственных организаторов и конкретных заказчиков", - отметил он.Бортников также подчеркнул, что все, кто имеют отношение к произошедшей трагедии, будут найдены и наказаны.25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая в отношении обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды и Далерджона Мирзоева. Вечером в тот же день Басманный суд арестовал еще троих фигурантов. “6 марта суд арестовал восьмого фигуранта по делу о теракте - Алишера Касимова, который, по его словам “сдавал террористам квартиру через “Авито”.

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россия, фсб, крокус сити холл, теракт, новости