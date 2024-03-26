https://1prime.ru/20240326/germaniya-846722937.html

Берлин и Москва должны развивать экономические связи, заявили в Германии

Берлин и Москва должны развивать экономические связи, заявили в Германии - 26.03.2024, ПРАЙМ

Берлин и Москва должны развивать экономические связи, заявили в Германии

Германия и Россия должны снова развивать экономическое сотрудничество и поддерживать мир в Европе, заявил РИА Новости Тейфик Озджан, глава непарламентской... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T17:10+0300

2024-03-26T17:10+0300

2024-03-26T17:10+0300

россия

германия

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/27/841252727_0:1827:3024:3528_1920x0_80_0_0_2d0d615ec635777585be5de93a39e6fb.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Германия и Россия должны снова развивать экономическое сотрудничество и поддерживать мир в Европе, заявил РИА Новости Тейфик Озджан, глава непарламентской промигрантской партии Германии "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (ДАРП). "Германия и Россия должны бы быть сильно заинтересованы в расширении экономических отношений друг с другом, тем самым снова обеспечивая мир в Европе", - сказал Озджан. По его словам, Германию и Россию объединяет длительная традиция выстраивания взаимовыгодных экономических, политических и культурных связей. "В долгосрочной перспективе обе страны окажутся в невыгодном положении из-за войны на Украине. Необходимы срочные мирные переговоры, чтобы, во-первых, положить конец страданиям людей и, во-вторых, оживить экономическое сотрудничество между Германией и Россией", - продолжил Озджан. Он также считает, что западные санкции помогли переизбраться президенту России Владимиру Путину. "В результате санкций, введенных Западом, многие избиратели в России выбрали Путина на выборах в знак протеста. Тем самым они (санкции - ред.) повлияли на выборы и способствовали победе Путина", - добавил глава ДАРП. Ранее сообщалось о формировании новой политической силы ДАРП, которая намерена участвовать в намеченных на 6-9 июня выборах в Европарламент. Согласно собственному заявлению, ДАРП намерен бороться за равноправие людей с мигрантским прошлым в Германии. Некоторые немецкие СМИ и даже политики заявили о связях новой партии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

https://1prime.ru/20240323/krokus-846636884.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, германия, новости