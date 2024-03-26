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Ипотека в России растет сдержанными темпами, заявил ЦБ
Ипотека в России растет сдержанными темпами, заявил ЦБ - 26.03.2024, ПРАЙМ
Ипотека в России растет сдержанными темпами, заявил ЦБ
Ипотека в России растет сдержанными темпами, прирост портфеля в феврале составил 0,7% после 0,6% в январе, говорится в материалах Банка России. | 26.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ипотека в России растет сдержанными темпами, прирост портфеля в феврале составил 0,7% после 0,6% в январе, говорится в материалах Банка России. "Ипотека растет сдержанными темпами в соответствии с ожиданиями. По предварительным данным, в феврале прирост составил 0,7% после 0,6% в январе. Это в целом соответствует нашим ожиданиям по охлаждению рынка (7–12% за 2024 год)", - сообщил регулятор. По данным ЦБ, в минувшем месяце, по предварительным данным, выдано ипотеки на 330 миллиардов рублей, что на 20% выше, чем в январе (272 миллиарда рублей), но в целом такие изменения отражают типичную сезонность: январь обычно "проседает" из-за длинных праздников. "Росли выдачи как льготной, так и рыночной ипотеки (на 15% и 40% соответственно)", - сказано в материалах. ЦБ отмечает, что высокая динамика выдач рыночной ипотеки объясняется в основном эффектом более низкой базы января. Тем не менее определенную роль могло сыграть и ужесточение условий массовой "Льготной ипотеки" (повышение первоначального взноса до 30% и сокращение максимального размера кредита до 6 миллионов рублей) с конца 2023 года: часть заемщиков были вынуждены переориентироваться на рыночные программы. В абсолютном выражении прирост выдач рыночной и льготной ипотеки был сопоставим - около 30 миллиардов рублей, отмечает регулятор.
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Экономика, РОССИЯ, ипотека, Новости
Ипотека в России растет сдержанными темпами, заявил ЦБ
ЦБ: ипотека в РФ растет сдержанными темпами, в феврале портфель увеличился на 0,7%
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ипотека в России растет сдержанными темпами, прирост портфеля в феврале составил 0,7% после 0,6% в январе, говорится в материалах Банка России.
"Ипотека растет сдержанными темпами в соответствии с ожиданиями. По предварительным данным, в феврале прирост составил 0,7% после 0,6% в январе. Это в целом соответствует нашим ожиданиям по охлаждению рынка (7–12% за 2024 год)", - сообщил регулятор.
По данным ЦБ, в минувшем месяце, по предварительным данным, выдано ипотеки на 330 миллиардов рублей, что на 20% выше, чем в январе (272 миллиарда рублей), но в целом такие изменения отражают типичную сезонность: январь обычно "проседает" из-за длинных праздников.
"Росли выдачи как льготной, так и рыночной ипотеки (на 15% и 40% соответственно)", - сказано в материалах.
ЦБ не поддержал идею согласовывать ограничения в ипотеке с Минстроем
ЦБ отмечает, что высокая динамика выдач рыночной ипотеки объясняется в основном эффектом более низкой базы января. Тем не менее определенную роль могло сыграть и ужесточение условий массовой "Льготной ипотеки" (повышение первоначального взноса до 30% и сокращение максимального размера кредита до 6 миллионов рублей) с конца 2023 года: часть заемщиков были вынуждены переориентироваться на рыночные программы.
В абсолютном выражении прирост выдач рыночной и льготной ипотеки был сопоставим - около 30 миллиардов рублей, отмечает регулятор.