Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ипотека в России растет сдержанными темпами, заявил ЦБ - 26.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240326/ipoteka-846714268.html
Ипотека в России растет сдержанными темпами, заявил ЦБ
Ипотека в России растет сдержанными темпами, заявил ЦБ - 26.03.2024, ПРАЙМ
Ипотека в России растет сдержанными темпами, заявил ЦБ
Ипотека в России растет сдержанными темпами, прирост портфеля в феврале составил 0,7% после 0,6% в январе, говорится в материалах Банка России. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T14:38+0300
2024-03-26T14:38+0300
экономика
россия
ипотека
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/59/839195978_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_f51dc98d8200330985cef1422e1ae839.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ипотека в России растет сдержанными темпами, прирост портфеля в феврале составил 0,7% после 0,6% в январе, говорится в материалах Банка России. "Ипотека растет сдержанными темпами в соответствии с ожиданиями. По предварительным данным, в феврале прирост составил 0,7% после 0,6% в январе. Это в целом соответствует нашим ожиданиям по охлаждению рынка (7–12% за 2024 год)", - сообщил регулятор. По данным ЦБ, в минувшем месяце, по предварительным данным, выдано ипотеки на 330 миллиардов рублей, что на 20% выше, чем в январе (272 миллиарда рублей), но в целом такие изменения отражают типичную сезонность: январь обычно "проседает" из-за длинных праздников. "Росли выдачи как льготной, так и рыночной ипотеки (на 15% и 40% соответственно)", - сказано в материалах. ЦБ отмечает, что высокая динамика выдач рыночной ипотеки объясняется в основном эффектом более низкой базы января. Тем не менее определенную роль могло сыграть и ужесточение условий массовой "Льготной ипотеки" (повышение первоначального взноса до 30% и сокращение максимального размера кредита до 6 миллионов рублей) с конца 2023 года: часть заемщиков были вынуждены переориентироваться на рыночные программы. В абсолютном выражении прирост выдач рыночной и льготной ипотеки был сопоставим - около 30 миллиардов рублей, отмечает регулятор.
https://1prime.ru/20240322/ipoteka-846588602.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/59/839195978_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_16c5c8cc9da2b41808ad539503a8d24c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ипотека, новости
Экономика, РОССИЯ, ипотека, Новости
14:38 26.03.2024
 
Ипотека в России растет сдержанными темпами, заявил ЦБ

ЦБ: ипотека в РФ растет сдержанными темпами, в феврале портфель увеличился на 0,7%

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ипотека в России растет сдержанными темпами, прирост портфеля в феврале составил 0,7% после 0,6% в январе, говорится в материалах Банка России.
"Ипотека растет сдержанными темпами в соответствии с ожиданиями. По предварительным данным, в феврале прирост составил 0,7% после 0,6% в январе. Это в целом соответствует нашим ожиданиям по охлаждению рынка (7–12% за 2024 год)", - сообщил регулятор.
По данным ЦБ, в минувшем месяце, по предварительным данным, выдано ипотеки на 330 миллиардов рублей, что на 20% выше, чем в январе (272 миллиарда рублей), но в целом такие изменения отражают типичную сезонность: январь обычно "проседает" из-за длинных праздников.
"Росли выдачи как льготной, так и рыночной ипотеки (на 15% и 40% соответственно)", - сказано в материалах.
Недвижимость - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
ЦБ не поддержал идею согласовывать ограничения в ипотеке с Минстроем
22 марта, 16:03
ЦБ отмечает, что высокая динамика выдач рыночной ипотеки объясняется в основном эффектом более низкой базы января. Тем не менее определенную роль могло сыграть и ужесточение условий массовой "Льготной ипотеки" (повышение первоначального взноса до 30% и сокращение максимального размера кредита до 6 миллионов рублей) с конца 2023 года: часть заемщиков были вынуждены переориентироваться на рыночные программы.
В абсолютном выражении прирост выдач рыночной и льготной ипотеки был сопоставим - около 30 миллиардов рублей, отмечает регулятор.
 
ЭкономикаРОССИЯипотекаНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала