Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран будет представлен на ПМЭФ-2024 на высоком уровне - 26.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240326/iran-846718153.html
Иран будет представлен на ПМЭФ-2024 на высоком уровне
Иран будет представлен на ПМЭФ-2024 на высоком уровне - 26.03.2024, ПРАЙМ
Иран будет представлен на ПМЭФ-2024 на высоком уровне
Делегация Ирана примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне этого года, ее возглавит одно из высших официальных лиц страны,... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T15:46+0300
2024-03-26T15:54+0300
иран
пмэф
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/17/840981733_0:89:3093:1829_1920x0_80_0_0_a49d6aef17bfa29b3073b068eb26454f.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Делегация Ирана примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне этого года, ее возглавит одно из высших официальных лиц страны, рассказал РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали."Делегация, конечно же, будет. Обязательно будет присутствовать одно из высших официальных лиц", - отметил посол в разговоре с агентством.Ранее фонд "Росконгресс" сообщил, что на площадке форума появится Иранская гостиная, пространство, которое станет местом встречи российского и иранского бизнеса и власти, а также продемонстрирует богатую историю и культуру Ирана.В этом году ПМЭФ пройдет 5-8 июня в Санкт-Петербурге, организатором выступит фонд "Росконгресс". Форум будет проведен с соблюдением мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
https://1prime.ru/20240313/846252462.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/17/840981733_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_ccaa81afe54fca03498ce50049c9381f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, пмэф
ИРАН, ПМЭФ, Экономика
15:46 26.03.2024 (обновлено: 15:54 26.03.2024)
 
Иран будет представлен на ПМЭФ-2024 на высоком уровне

Джалали: делегацию Ирана на ПМЭФ-2024 возглавит одно из высших официальных лиц страны

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Делегация Ирана примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне этого года, ее возглавит одно из высших официальных лиц страны, рассказал РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
"Делегация, конечно же, будет. Обязательно будет присутствовать одно из высших официальных лиц", - отметил посол в разговоре с агентством.
ЕАЭС-2023. Работа форума
Lada Aura будут обслуживать делегатов и гостей ПМЭФ
13 марта, 13:15
Ранее фонд "Росконгресс" сообщил, что на площадке форума появится Иранская гостиная, пространство, которое станет местом встречи российского и иранского бизнеса и власти, а также продемонстрирует богатую историю и культуру Ирана.
В этом году ПМЭФ пройдет 5-8 июня в Санкт-Петербурге, организатором выступит фонд "Росконгресс". Форум будет проведен с соблюдением мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
 
ЭкономикаИРАНПМЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала