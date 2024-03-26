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Иран будет представлен на ПМЭФ-2024 на высоком уровне

Иран будет представлен на ПМЭФ-2024 на высоком уровне - 26.03.2024, ПРАЙМ

Иран будет представлен на ПМЭФ-2024 на высоком уровне

Делегация Ирана примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне этого года, ее возглавит одно из высших официальных лиц страны,... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T15:46+0300

2024-03-26T15:46+0300

2024-03-26T15:54+0300

иран

пмэф

экономика

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Делегация Ирана примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне этого года, ее возглавит одно из высших официальных лиц страны, рассказал РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали."Делегация, конечно же, будет. Обязательно будет присутствовать одно из высших официальных лиц", - отметил посол в разговоре с агентством.Ранее фонд "Росконгресс" сообщил, что на площадке форума появится Иранская гостиная, пространство, которое станет местом встречи российского и иранского бизнеса и власти, а также продемонстрирует богатую историю и культуру Ирана.В этом году ПМЭФ пройдет 5-8 июня в Санкт-Петербурге, организатором выступит фонд "Росконгресс". Форум будет проведен с соблюдением мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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иран, пмэф