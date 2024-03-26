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Испанский патруль сопроводил российские корабли, сообщило СМИ - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Испанский патруль сопроводил российские корабли, сообщило СМИ
Испанский патруль сопроводил российские корабли, сообщило СМИ - 26.03.2024, ПРАЙМ
Испанский патруль сопроводил российские корабли, сообщило СМИ
Два патрульных корабля Испании, "Аталайя" и "Вигия", сопроводили российскую группу, состоящую из двух больших десантных кораблей (БДК) и нефтяного танкера,... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T21:54+0300
2024-03-26T21:54+0300
испания
россия
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МАДРИД, 26 мар - ПРАЙМ. Два патрульных корабля Испании, "Аталайя" и "Вигия", сопроводили российскую группу, состоящую из двух больших десантных кораблей (БДК) и нефтяного танкера, обнаруженных якобы в суверенных водах королевства, сообщило новостное агентство Europa Press со ссылкой на испанский штаб обороны. По информации издания, наблюдение за БДК "Иван Грен" и "Александр Отраковский" и нефтяным танкером "Кола" велось в две смены, с прошлого четверга по нынешний вторник. 21 марта морское патрульное судно "Аталайя" обнаружило группу из трех российских кораблей во время проведения операции по морскому наблюдению и обеспечению безопасности в суверенных водах Испании на северо-западе страны, утверждает агентство. После обнаружения судов "Аталайя" последовала за ними к пограничному переходу с Португалией, где ее сменил португальский фрегат "Бартоломеу Диаш". Сообщается, что испанские патрульные суда выполняли задачи по морскому наблюдению и обеспечению безопасности, контролируя линию морского движения, связывающую мыс Сент-Винсент с Гибралтарским проливом.
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испания, россия
ИСПАНИЯ, РОССИЯ
21:54 26.03.2024
 
Испанский патруль сопроводил российские корабли, сообщило СМИ

Europa Press: испанский патруль сопроводил два корабля и нефтяной танкер из России

© flickr.com / cesarastudillo#Флаг Испании
#Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© flickr.com / cesarastudillo
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МАДРИД, 26 мар - ПРАЙМ. Два патрульных корабля Испании, "Аталайя" и "Вигия", сопроводили российскую группу, состоящую из двух больших десантных кораблей (БДК) и нефтяного танкера, обнаруженных якобы в суверенных водах королевства, сообщило новостное агентство Europa Press со ссылкой на испанский штаб обороны.
По информации издания, наблюдение за БДК "Иван Грен" и "Александр Отраковский" и нефтяным танкером "Кола" велось в две смены, с прошлого четверга по нынешний вторник.
21 марта морское патрульное судно "Аталайя" обнаружило группу из трех российских кораблей во время проведения операции по морскому наблюдению и обеспечению безопасности в суверенных водах Испании на северо-западе страны, утверждает агентство. После обнаружения судов "Аталайя" последовала за ними к пограничному переходу с Португалией, где ее сменил португальский фрегат "Бартоломеу Диаш".
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
В Испании суд распорядился заблокировать Telegram
23 марта, 18:53
Сообщается, что испанские патрульные суда выполняли задачи по морскому наблюдению и обеспечению безопасности, контролируя линию морского движения, связывающую мыс Сент-Винсент с Гибралтарским проливом.
 
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