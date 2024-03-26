https://1prime.ru/20240326/ispaniya-846728339.html

Испанский патруль сопроводил российские корабли, сообщило СМИ

Испанский патруль сопроводил российские корабли, сообщило СМИ - 26.03.2024, ПРАЙМ

Испанский патруль сопроводил российские корабли, сообщило СМИ

Два патрульных корабля Испании, "Аталайя" и "Вигия", сопроводили российскую группу, состоящую из двух больших десантных кораблей (БДК) и нефтяного танкера,... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T21:54+0300

2024-03-26T21:54+0300

2024-03-26T21:54+0300

испания

россия

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МАДРИД, 26 мар - ПРАЙМ. Два патрульных корабля Испании, "Аталайя" и "Вигия", сопроводили российскую группу, состоящую из двух больших десантных кораблей (БДК) и нефтяного танкера, обнаруженных якобы в суверенных водах королевства, сообщило новостное агентство Europa Press со ссылкой на испанский штаб обороны. По информации издания, наблюдение за БДК "Иван Грен" и "Александр Отраковский" и нефтяным танкером "Кола" велось в две смены, с прошлого четверга по нынешний вторник. 21 марта морское патрульное судно "Аталайя" обнаружило группу из трех российских кораблей во время проведения операции по морскому наблюдению и обеспечению безопасности в суверенных водах Испании на северо-западе страны, утверждает агентство. После обнаружения судов "Аталайя" последовала за ними к пограничному переходу с Португалией, где ее сменил португальский фрегат "Бартоломеу Диаш". Сообщается, что испанские патрульные суда выполняли задачи по морскому наблюдению и обеспечению безопасности, контролируя линию морского движения, связывающую мыс Сент-Винсент с Гибралтарским проливом.

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