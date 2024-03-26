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Шадаев отметил рост выручки российских IT-компаний в 2023 году

Шадаев отметил рост выручки российских IT-компаний в 2023 году - 26.03.2024, ПРАЙМ

Шадаев отметил рост выручки российских IT-компаний в 2023 году

Выручка российских IT-компаний в прошлом году увеличилась более чем на 40%, до 5,5 триллиона рублей, заявил глаза Минцифры РФ Максут Шадаев на заседании... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T17:58+0300

2024-03-26T17:58+0300

2024-03-26T18:02+0300

россия

it-компании

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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Выручка российских IT-компаний в прошлом году увеличилась более чем на 40%, до 5,5 триллиона рублей, заявил глаза Минцифры РФ Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике. "Мы продолжаем заниматься поддержкой IT-отрасли. Выручка компаний IT-отрасли за прошлый год выросла более чем на 40%", - заявил Шадаев. По сравнению с 2019 годом выручка увеличилась в 2,6 раза. Шадаев отметил, что в прошлом году объем выручки от реализации собственных продуктов и услуг вырос на 31% - до 2,8 триллиона рублей. "Выручка растет прежде всего за счет активной разработки и реализации отечественных IT-решений", - пояснил министр. Доля отрасли в ВВП достигла почти 2%. По словам министра, это происходит в том числе и за счет расширения программы льготной IT-ипотеки: "Только за прошлый год мы оформили 40 тысяч льготных ипотек для сотрудников IT-компаний". Численность сотрудников в IT-отрасли увеличилась практически на 13% по итогам прошлого года и составила 857 тысяч человек. В августе 2023 года Шадаев оценил нехватку IT-разработчиков в России в 500-700 тысяч человек. Через месяц глава Сбербанка Герман Греф назвал цифру в 1 миллион человек, добавив, что в ближайшие годы дефицит покрыт не будет.

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россия, it-компании