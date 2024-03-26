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Цены на какао-бобы в мире впервые в истории превысили $10 тыс за тонну

Цены на какао-бобы в мире впервые в истории превысили $10 тыс за тонну - 26.03.2024, ПРАЙМ

Цены на какао-бобы в мире впервые в истории превысили $10 тыс за тонну

Биржевая стоимость какао-бобов в мире во вторник достигла нового исторического рекорда – более 10 тысяч долларов за тонну, увеличившись с начала года в 2,4... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T14:52+0300

2024-03-26T14:52+0300

2024-03-26T14:52+0300

какао-бобы

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость какао-бобов в мире во вторник достигла нового исторического рекорда – более 10 тысяч долларов за тонну, увеличившись с начала года в 2,4 раза, следует из данных ICE Futures. В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года составила 5 тысяч долларов, а уже меньше чем через неделю цены увеличились до 5,5 тысячи долларов за тонну, превысив рекорд 47-летней давности. В начале прошлой недели цена превысила 8,3 тысячи долларов за тонну, увеличившись с конца прошлого года ровно в 2 раза. Сегодня в ходе торгов цена на какао-бобы достигла 10 070 долларов за тонну, что в 2,4 раза больше показателя на начало года. При этом затем она немного откатилась - до 9 992 долларов. Международная организация по какао в январе сообщала, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в 2024 году, при этом сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на удорожание этого сырья. Другими причинами разгона цен эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк в начале февраля называл РИА Новости засуху в Западной Африке и высокие цены на удобрения. Тогда он отмечал, что быстро устранить дефицит не удастся: новым деревьям требуется несколько лет, чтобы давать урожай какао-бобов, поэтому производителям может понадобиться от 1,5 до 3 лет для устранения дефицита.

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какао-бобы, торги, мир