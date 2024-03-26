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Борюссель обвинили в рекордно высоких ценах на какао-бобы

Борюссель обвинили в рекордно высоких ценах на какао-бобы - 26.03.2024, ПРАЙМ

Борюссель обвинили в рекордно высоких ценах на какао-бобы

Неурожаи в Африке являются не единственной причиной разгона цен на какао-бобы в мире, другим вероятным фактором стал закон ЕС о защите лесов, который усложнит... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T17:50+0300

2024-03-26T17:50+0300

2024-03-26T17:50+0300

какао-бобы

цены

мир

ес

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Неурожаи в Африке являются не единственной причиной разгона цен на какао-бобы в мире, другим вероятным фактором стал закон ЕС о защите лесов, который усложнит импорт продукции из стран, где происходит их вырубка, поэтому трейдеры сейчас пытаются покупать какао-бобы впрок, еще по старым правилам, прокомментировала РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.Биржевая стоимость какао-бобов в мире во вторник достигла нового исторического рекорда – более 10 тысяч долларов за тонну, увеличившись с начала года в 2,4 раза. В январе Международная организация по какао сообщала, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в 2024 году, при этом сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на удорожание этого сырья."С начала года цены на фьючерсы в Лондоне подскочили более чем на 140%. Если судить по техническим индикаторам рынка, то они уже находятся в зоне перегретости", - сказала она. Рокотянская отметила, что предыдущие сезоны тоже были неурожайными для африканских стран, но все-таки не приводили к такому сильному всплеску цен."Вероятно, на цены действует еще один фактор. В ЕС - основном мировом потребителе шоколада - принят новый закон, обязывающий местных импортеров предоставлять доказательства того, что ввозимые какао-бобы не способствовали вырубке лесов. Переходный период у закона действует до декабря 2024 года. Естественно, новые правила могут привести к удорожанию и усложнению процесса импорта, что может сегодня подталкивать трейдеров заключать контракты впрок, еще по старым правилам", - указала она.По ее оценке, в ближайшие дни может произойти охлаждение котировок. Однако в среднесрочной перспективе фактор неурожаев в Африке выйдет на первый план. Низкая урожайность и болезни деревьев вызваны тем, что деревья старые - крупные посадки последний раз производились почти 25 лет назад."С другой стороны, сельское хозяйство - отрасль циклическая. Высокие цены на какао-бобы будут способствовать росту инвестиций в посадки новых деревьев. А значит, в дальнейшем ценник на актив стабилизируется. Более того, при таких высоких ценах загореться идеей расширения производства могут не только африканские страны, но и латиноамериканские - Эквадор, Бразилия, Перу", - заключила она.Закон о борьбе с вырубкой лесов, согласованный законодателями ЕС в декабре 2022 года, запрещает экспорт и импорт продуктов, производство и сбыт которых может привести к обезлесиванию. Это касается таких товаров, как пальмовое масло, говядина, кофе, какао, соя, а также производных продуктов, таких как шоколад, мебель, печатные бумажные изделия, если они не сертифицированы как происходящие из экологично управляемых земель.

https://1prime.ru/20240326/chekhiya-846723197.html

https://1prime.ru/20240326/kakao-846715272.html

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какао-бобы, цены, мир, ес