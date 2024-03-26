https://1prime.ru/20240326/kara-846713170.html

Генпрокурор обещал возмездие организаторам и участникам теракта в "Крокусе"

Генпрокурор обещал возмездие организаторам и участникам теракта в "Крокусе" - 26.03.2024, ПРАЙМ

Генпрокурор обещал возмездие организаторам и участникам теракта в "Крокусе"

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что заказчиков теракта в "Крокус сити холле" и обстрелов мирных граждан со стороны Украины обязательно... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T14:24+0300

2024-03-26T14:24+0300

2024-03-26T15:06+0300

крокус сити холл

справедливость

генпрокуратура рф

игорь краснов

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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что заказчиков теракта в "Крокус сити холле" и обстрелов мирных граждан со стороны Украины обязательно накажут."Практически ежедневно наши сограждане и, что особенно больно, дети погибают от целенаправленных артиллерийских обстрелов жилых массивов, ударов по ним беспилотниками. Двадцать второго марта в Москве совершен террористический акт, унесший множество жизней мирных людей. У этих злодеяний общая цель – запугать людей, разрушить единство нашего народа. Их исполнителей и заказчиков неизбежно настигнет кара", — отметил Краснов на итоговой коллегии ведомства.Вечером пятницы, 22 марта, несколько вооруженных мужчин в камуфляже и без масок ворвались в концертный зал "Крокус сити холл" в Красногорске, начали расстреливать людей и бросать зажигательные шашки. По последним данным СК, погибло 139 человек, трое из которых - дети. Бастрыкин докладывал, что обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" дали показания о заказчиках и лицах, участвовавших в подготовке преступления. Он также указывал, что четверо исполнителей признали свою вину и рассказали, кто помогал в подготовке. Им предъявили обвинения.

https://1prime.ru/20240326/krokus-846710967.html

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крокус сити холл, справедливость, генпрокуратура рф, игорь краснов