Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генпрокурор обещал возмездие организаторам и участникам теракта в "Крокусе" - 26.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240326/kara-846713170.html
Генпрокурор обещал возмездие организаторам и участникам теракта в "Крокусе"
Генпрокурор обещал возмездие организаторам и участникам теракта в "Крокусе" - 26.03.2024, ПРАЙМ
Генпрокурор обещал возмездие организаторам и участникам теракта в "Крокусе"
Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что заказчиков теракта в "Крокус сити холле" и обстрелов мирных граждан со стороны Украины обязательно... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T14:24+0300
2024-03-26T15:06+0300
крокус сити холл
справедливость
генпрокуратура рф
игорь краснов
https://cdnn.1prime.ru/img/84047/49/840474943_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_bd9db794fa241199c10b86fec0473895.jpg
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что заказчиков теракта в "Крокус сити холле" и обстрелов мирных граждан со стороны Украины обязательно накажут."Практически ежедневно наши сограждане и, что особенно больно, дети погибают от целенаправленных артиллерийских обстрелов жилых массивов, ударов по ним беспилотниками. Двадцать второго марта в Москве совершен террористический акт, унесший множество жизней мирных людей. У этих злодеяний общая цель – запугать людей, разрушить единство нашего народа. Их исполнителей и заказчиков неизбежно настигнет кара", — отметил Краснов на итоговой коллегии ведомства.Вечером пятницы, 22 марта, несколько вооруженных мужчин в камуфляже и без масок ворвались в концертный зал "Крокус сити холл" в Красногорске, начали расстреливать людей и бросать зажигательные шашки. По последним данным СК, погибло 139 человек, трое из которых - дети. Бастрыкин докладывал, что обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" дали показания о заказчиках и лицах, участвовавших в подготовке преступления. Он также указывал, что четверо исполнителей признали свою вину и рассказали, кто помогал в подготовке. Им предъявили обвинения.
https://1prime.ru/20240326/krokus-846710967.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84047/49/840474943_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_851d83c178c04014fee9394d93d10248.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крокус сити холл, справедливость, генпрокуратура рф, игорь краснов
Крокус сити холл, справедливость, Генпрокуратура РФ, Игорь Краснов
14:24 26.03.2024 (обновлено: 15:06 26.03.2024)
 
Генпрокурор обещал возмездие организаторам и участникам теракта в "Крокусе"

Краснов: заказчиков и исполнителей теракта в "Крокусе" неизбежно настигнет кара

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенпрокурор РФ И. Краснов
Генпрокурор РФ И. Краснов - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что заказчиков теракта в "Крокус сити холле" и обстрелов мирных граждан со стороны Украины обязательно накажут.
"Практически ежедневно наши сограждане и, что особенно больно, дети погибают от целенаправленных артиллерийских обстрелов жилых массивов, ударов по ним беспилотниками. Двадцать второго марта в Москве совершен террористический акт, унесший множество жизней мирных людей. У этих злодеяний общая цель – запугать людей, разрушить единство нашего народа. Их исполнителей и заказчиков неизбежно настигнет кара", — отметил Краснов на итоговой коллегии ведомства.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
Раскрыты подробности побега боевиков на Украину после теракта в "Крокусе"
13:58
Вечером пятницы, 22 марта, несколько вооруженных мужчин в камуфляже и без масок ворвались в концертный зал "Крокус сити холл" в Красногорске, начали расстреливать людей и бросать зажигательные шашки. По последним данным СК, погибло 139 человек, трое из которых - дети.
Бастрыкин докладывал, что обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" дали показания о заказчиках и лицах, участвовавших в подготовке преступления. Он также указывал, что четверо исполнителей признали свою вину и рассказали, кто помогал в подготовке. Им предъявили обвинения.
 
Крокус сити холлсправедливостьГенпрокуратура РФИгорь Краснов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала