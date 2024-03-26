https://1prime.ru/20240326/kara-846713170.html
Генпрокурор обещал возмездие организаторам и участникам теракта в "Крокусе"
Генпрокурор обещал возмездие организаторам и участникам теракта в "Крокусе" - 26.03.2024, ПРАЙМ
Генпрокурор обещал возмездие организаторам и участникам теракта в "Крокусе"
Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что заказчиков теракта в "Крокус сити холле" и обстрелов мирных граждан со стороны Украины обязательно... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T14:24+0300
2024-03-26T14:24+0300
2024-03-26T15:06+0300
крокус сити холл
справедливость
генпрокуратура рф
игорь краснов
https://cdnn.1prime.ru/img/84047/49/840474943_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_bd9db794fa241199c10b86fec0473895.jpg
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что заказчиков теракта в "Крокус сити холле" и обстрелов мирных граждан со стороны Украины обязательно накажут."Практически ежедневно наши сограждане и, что особенно больно, дети погибают от целенаправленных артиллерийских обстрелов жилых массивов, ударов по ним беспилотниками. Двадцать второго марта в Москве совершен террористический акт, унесший множество жизней мирных людей. У этих злодеяний общая цель – запугать людей, разрушить единство нашего народа. Их исполнителей и заказчиков неизбежно настигнет кара", — отметил Краснов на итоговой коллегии ведомства.Вечером пятницы, 22 марта, несколько вооруженных мужчин в камуфляже и без масок ворвались в концертный зал "Крокус сити холл" в Красногорске, начали расстреливать людей и бросать зажигательные шашки. По последним данным СК, погибло 139 человек, трое из которых - дети. Бастрыкин докладывал, что обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" дали показания о заказчиках и лицах, участвовавших в подготовке преступления. Он также указывал, что четверо исполнителей признали свою вину и рассказали, кто помогал в подготовке. Им предъявили обвинения.
https://1prime.ru/20240326/krokus-846710967.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84047/49/840474943_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_851d83c178c04014fee9394d93d10248.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, справедливость, генпрокуратура рф, игорь краснов
Крокус сити холл, справедливость, Генпрокуратура РФ, Игорь Краснов
Генпрокурор обещал возмездие организаторам и участникам теракта в "Крокусе"
Краснов: заказчиков и исполнителей теракта в "Крокусе" неизбежно настигнет кара
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что заказчиков теракта в "Крокус сити холле" и обстрелов мирных граждан со стороны Украины обязательно накажут.
"Практически ежедневно наши сограждане и, что особенно больно, дети погибают от целенаправленных артиллерийских обстрелов жилых массивов, ударов по ним беспилотниками. Двадцать второго марта в Москве совершен террористический акт, унесший множество жизней мирных людей. У этих злодеяний общая цель – запугать людей, разрушить единство нашего народа. Их исполнителей и заказчиков неизбежно настигнет кара", — отметил Краснов на итоговой коллегии ведомства.
Раскрыты подробности побега боевиков на Украину после теракта в "Крокусе"
Вечером пятницы, 22 марта, несколько вооруженных мужчин в камуфляже и без масок ворвались в концертный зал "Крокус сити холл" в Красногорске, начали расстреливать людей и бросать зажигательные шашки. По последним данным СК, погибло 139 человек, трое из которых - дети.
Бастрыкин докладывал, что обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" дали показания о заказчиках и лицах, участвовавших в подготовке преступления. Он также указывал, что четверо исполнителей признали свою вину и рассказали, кто помогал в подготовке. Им предъявили обвинения.