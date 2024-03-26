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Хуситы поставили целью суда любой страны, идущие в Израиль - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Хуситы поставили целью суда любой страны, идущие в Израиль
Хуситы поставили целью суда любой страны, идущие в Израиль - 26.03.2024, ПРАЙМ
Хуситы поставили целью суда любой страны, идущие в Израиль
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) атакует любое судно, направляющееся в Израиль, заявил РИА Новости член политбюро движения. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T21:13+0300
2024-03-26T21:13+0300
хуситы
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ДОХА, 26 мар - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) атакует любое судно, направляющееся в Израиль, заявил РИА Новости член политбюро движения."Наши военно-морские силы продолжат атаковать израильские суда, те, которые связаны с вражеским израильским образованием, а также суда любой национальной принадлежности, которые направляются в его порты, до тех пор, пока агрессия не прекратится и не будет снята блокада с населения сектора Газа, который подвергается самым отвратительным преступления, массовым убийствам и геноциду со стороны израильской оккупационной армией при участии США и Великобритании", — сообщил аль-Асад. Он добавил, что международные суда могут перемещаться через Красное море во всех направлениях, исключая палестинские порты.Аль-Асад прокомментировал сообщения СМИ о гарантиях не нападать на российские суда, поблагодарив Москву и Пекин за "положительную реакцию на призывы к проведению операций военно-морских сил и отказ иметь дело с вражеским израильским образованием относительно морской транспортировки".Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Китай якобы достигли договоренности с хуситами в Йемене о безопасности своих судов в Красном море. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю ничего не известно о подобном заявлении хуситов. Как заявил по этому поводу замглавы МИД Росии Михаил Богданов, представители хуситов в контактах с Россией заверяют, что у них нет никаких замыслов против российских судов.
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хуситы
хуситы
21:13 26.03.2024
 
Хуситы поставили целью суда любой страны, идущие в Израиль

Хуситы заявили о готовности атаковать суда любой страны, идущие в порты Израиля

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГрузовое судно
Грузовое судно - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ДОХА, 26 мар - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) атакует любое судно, направляющееся в Израиль, заявил РИА Новости член политбюро движения.
"Наши военно-морские силы продолжат атаковать израильские суда, те, которые связаны с вражеским израильским образованием, а также суда любой национальной принадлежности, которые направляются в его порты, до тех пор, пока агрессия не прекратится и не будет снята блокада с населения сектора Газа, который подвергается самым отвратительным преступления, массовым убийствам и геноциду со стороны израильской оккупационной армией при участии США и Великобритании", — сообщил аль-Асад.
Он добавил, что международные суда могут перемещаться через Красное море во всех направлениях, исключая палестинские порты.
Аль-Асад прокомментировал сообщения СМИ о гарантиях не нападать на российские суда, поблагодарив Москву и Пекин за "положительную реакцию на призывы к проведению операций военно-морских сил и отказ иметь дело с вражеским израильским образованием относительно морской транспортировки".
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Хуситы осудили теракт в "Крокус сити холле"
23 марта, 05:46
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Китай якобы достигли договоренности с хуситами в Йемене о безопасности своих судов в Красном море. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю ничего не известно о подобном заявлении хуситов.
Как заявил по этому поводу замглавы МИД Росии Михаил Богданов, представители хуситов в контактах с Россией заверяют, что у них нет никаких замыслов против российских судов.
 
хуситы
 
 
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