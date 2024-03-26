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Китай подтвердил готовность продолжать поддерживать МВФ
Китай подтвердил готовность продолжать поддерживать МВФ - 26.03.2024, ПРАЙМ
Китай подтвердил готовность продолжать поддерживать МВФ
Китай готов продолжать поддерживать Международный валютный фонд (МВФ) и содействовать глобальной стабильности и процветанию, отметил вице-премьер Госсовета КНР... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T06:38+0300
2024-03-26T06:38+0300
2024-03-26T06:38+0300
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ПЕКИН, 26 мар – ПРАЙМ. Китай готов продолжать поддерживать Международный валютный фонд (МВФ) и содействовать глобальной стабильности и процветанию, отметил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на встрече с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой."Экономика Китая продолжает сохранять стабильность и тенденцию к улучшению, её внутренняя движущая сила продолжает укрепляться, а развитие новых производительных сил будет способствовать дальнейшему качественному развитию", - заявил Хэ Лифэн.Он также подчрекнул, что руководство Китая намерено продолжать поддержку МВФ для внесения нового вклада в содействие глобальной стабильности и процветанию.Ранее в понедельник состоялась встреча в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине. по результатам которого "стороны обменялись мнениями о текущей международной экономической и финансовой ситуации, а также основных вопросах, связанных с Международным валютным фондом".
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китай, мвф
Китай подтвердил готовность продолжать поддерживать МВФ
В КНР заявили о готовности продолжать поддерживать МВФ ради стабильности в мире
ПЕКИН, 26 мар – ПРАЙМ. Китай готов продолжать поддерживать Международный валютный фонд (МВФ) и содействовать глобальной стабильности и процветанию, отметил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на встрече с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
"Экономика Китая продолжает сохранять стабильность и тенденцию к улучшению, её внутренняя движущая сила продолжает укрепляться, а развитие новых производительных сил будет способствовать дальнейшему качественному развитию", - заявил Хэ Лифэн.
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Он также подчрекнул, что руководство Китая намерено продолжать поддержку МВФ для внесения нового вклада в содействие глобальной стабильности и процветанию.
Ранее в понедельник состоялась встреча в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине
. по результатам которого "стороны обменялись мнениями о текущей международной экономической и финансовой ситуации, а также основных вопросах, связанных с Международным валютным фондом".