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Мировые поставки любимого россиянами товара рухнут, пишут СМИ

Мировые поставки любимого россиянами товара рухнут, пишут СМИ - 26.03.2024, ПРАЙМ

Мировые поставки любимого россиянами товара рухнут, пишут СМИ

Мировые поставки кофе робуста, используемого в эспрессо и растворимых напитках, сократятся на 20 процентов к сентябрю 2024 года и составят порядка 1,67 миллиона | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T11:49+0300

2024-03-26T11:49+0300

2024-03-26T11:52+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Мировые поставки кофе робуста, используемого в эспрессо и растворимых напитках, сократятся на 20 процентов к сентябрю 2024 года и составят порядка 1,67 миллиона тонн, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Национальной кофейной ассоциации.Согласно изданию, сокращение поставок обусловлено с изменением климата во Вьетнаме, который является основным поставщиком робусты на мировой рынок. "Хотя мы все еще находимся в сухом сезоне, и такая погода не является неожиданностью, следует отметить, что количество осадков было ниже 10-летнего диапазона, а температура - выше", - говорится в сообщении компании Tuan Loc Commodities.Кроме того, на производстве кофе сказывается также и привлекательность альтернативных культур, таких как дуриан, авокадо и маракуйя. Участники рынка отмечают, что переход на другие культуры отнимает все больше времени у производства.Сокращение производства помогло фьючерсам на робусту в Лондоне вырасти более чем на 50 процентов за последний год и стать самыми высокими, по крайней мере, с 2008 года. Цены во Вьетнаме выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом и достигли рекордной отметки, говорится в публикации.Кроме того, предстоящйи урожай вряд ли сможет изменить ситуацию. По словам экспертов, ожидается нехватка воды для орошения, поэтому могие производители, вероятно, перейдут на более прибыльные культуры, заключили в агентстве.

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