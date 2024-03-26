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Путин потребовал от Генпрокуратуры усилить борьбу с коррупцией - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Путин потребовал от Генпрокуратуры усилить борьбу с коррупцией
Путин потребовал от Генпрокуратуры усилить борьбу с коррупцией - 26.03.2024, ПРАЙМ
Путин потребовал от Генпрокуратуры усилить борьбу с коррупцией
На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин заявил, что ждет от ведомства более активного противодействия коррупции. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T14:35+0300
2024-03-26T14:42+0300
политика
владимир путин
генпрокуратура рф
коррупция
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин заявил, что ждет от ведомства более активного противодействия коррупции."В целом жду от прокуратуры больше эффективности в борьбе с коррупцией", - отметил глава государства.Прокуроры в прошлом году направили в суды иски к коррупционерам на 400 миллиардов рублей, изъяты почти четыре тысячи объектов недвижимости и имущества, сообщил на итоговой коллегии генпрокурор Игорь Краснов. Почти 50 тысяч нарушивших антикоррупционные запреты должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.Двенадцатого января, поздравляя сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником, президент также отмечал, что им следует наращивать усилия в борьбе с преступностью и экстремизмом, коррупцией и нецелевым расходованием бюджета. Особую важность это приобрело в условиях антироссийских санкций.В 2016 году, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин подчеркивал, что "ни должности, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти". "Борьба с коррупцией — это не шоу, она требует ответственности и профессионализма", - заключил он.
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владимир путин, генпрокуратура рф, коррупция
Политика, Владимир Путин, Генпрокуратура РФ, коррупция
14:35 26.03.2024 (обновлено: 14:42 26.03.2024)
 
Путин потребовал от Генпрокуратуры усилить борьбу с коррупцией

Путин ждет от Генпрокуратуры больших усилий по борьбе с коррупцией

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВ. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин заявил, что ждет от ведомства более активного противодействия коррупции.
"В целом жду от прокуратуры больше эффективности в борьбе с коррупцией", - отметил глава государства.
Прокуроры в прошлом году направили в суды иски к коррупционерам на 400 миллиардов рублей, изъяты почти четыре тысячи объектов недвижимости и имущества, сообщил на итоговой коллегии генпрокурор Игорь Краснов. Почти 50 тысяч нарушивших антикоррупционные запреты должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Двенадцатого января, поздравляя сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником, президент также отмечал, что им следует наращивать усилия в борьбе с преступностью и экстремизмом, коррупцией и нецелевым расходованием бюджета. Особую важность это приобрело в условиях антироссийских санкций.
В 2016 году, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин подчеркивал, что "ни должности, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти". "Борьба с коррупцией — это не шоу, она требует ответственности и профессионализма", - заключил он.
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ПолитикаВладимир ПутинГенпрокуратура РФкоррупция
 
 
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