Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депздрав Подмосковья заявил, что 91 человек госпитализирован после теракта - 26.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240326/krokus-846705957.html
Депздрав Подмосковья заявил, что 91 человек госпитализирован после теракта
Депздрав Подмосковья заявил, что 91 человек госпитализирован после теракта - 26.03.2024, ПРАЙМ
Депздрав Подмосковья заявил, что 91 человек госпитализирован после теракта
После теракта в красногорском "Крокус сити холле" 91 госпитализирован, 30 выписали, сообщает депздрав Подмосковья. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T12:00+0300
2024-03-26T12:00+0300
происшествия
крокус сити холл
пострадавшие
подмосковье
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685870_0:163:3059:1884_1920x0_80_0_0_87b774c58ceba2bad19b616cbf715f5d.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. После теракта в красногорском "Крокус сити холле" 91 госпитализирован, 30 выписали, сообщает депздрав Подмосковья.Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" произошел 22 марта вечером. Несколько мужчин в камуфляже и без масок ворвались в зал, начали расстреливать людей и бросать зажигательные шашки. В результате начался пожар. По данным депздрава Московской области на 26 марта 10:00 по московскому времени, 121 человек числится пострадавшим, из них 30 человек выписали, 91 остается госпитализированным.
подмосковье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685870_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_35d878d4bf3393b9b62b694e396cf1ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крокус сити холл, пострадавшие, подмосковье
Происшествия, Крокус сити холл, пострадавшие, ПОДМОСКОВЬЕ
12:00 26.03.2024
 
Депздрав Подмосковья заявил, что 91 человек госпитализирован после теракта

Депздрав Подмосковья: после теракта в "Крокусе" 91 человек госпитализирован, выписаны 30

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. После теракта в красногорском "Крокус сити холле" 91 госпитализирован, 30 выписали, сообщает депздрав Подмосковья.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" произошел 22 марта вечером. Несколько мужчин в камуфляже и без масок ворвались в зал, начали расстреливать людей и бросать зажигательные шашки. В результате начался пожар.
По данным депздрава Московской области на 26 марта 10:00 по московскому времени, 121 человек числится пострадавшим, из них 30 человек выписали, 91 остается госпитализированным.
 
ПроисшествияКрокус сити холлпострадавшиеПОДМОСКОВЬЕ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала