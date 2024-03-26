https://1prime.ru/20240326/krokus-846705957.html

Депздрав Подмосковья заявил, что 91 человек госпитализирован после теракта

Депздрав Подмосковья заявил, что 91 человек госпитализирован после теракта - 26.03.2024, ПРАЙМ

Депздрав Подмосковья заявил, что 91 человек госпитализирован после теракта

После теракта в красногорском "Крокус сити холле" 91 госпитализирован, 30 выписали, сообщает депздрав Подмосковья. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T12:00+0300

2024-03-26T12:00+0300

2024-03-26T12:00+0300

происшествия

крокус сити холл

пострадавшие

подмосковье

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685870_0:163:3059:1884_1920x0_80_0_0_87b774c58ceba2bad19b616cbf715f5d.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. После теракта в красногорском "Крокус сити холле" 91 госпитализирован, 30 выписали, сообщает депздрав Подмосковья.Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" произошел 22 марта вечером. Несколько мужчин в камуфляже и без масок ворвались в зал, начали расстреливать людей и бросать зажигательные шашки. В результате начался пожар. По данным депздрава Московской области на 26 марта 10:00 по московскому времени, 121 человек числится пострадавшим, из них 30 человек выписали, 91 остается госпитализированным.

подмосковье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, пострадавшие, подмосковье