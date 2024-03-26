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Депздрав Подмосковья заявил, что 91 человек госпитализирован после теракта
Депздрав Подмосковья заявил, что 91 человек госпитализирован после теракта - 26.03.2024, ПРАЙМ
Депздрав Подмосковья заявил, что 91 человек госпитализирован после теракта
После теракта в красногорском "Крокус сити холле" 91 госпитализирован, 30 выписали, сообщает депздрав Подмосковья. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T12:00+0300
2024-03-26T12:00+0300
2024-03-26T12:00+0300
происшествия
крокус сити холл
пострадавшие
подмосковье
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. После теракта в красногорском "Крокус сити холле" 91 госпитализирован, 30 выписали, сообщает депздрав Подмосковья.Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" произошел 22 марта вечером. Несколько мужчин в камуфляже и без масок ворвались в зал, начали расстреливать людей и бросать зажигательные шашки. В результате начался пожар. По данным депздрава Московской области на 26 марта 10:00 по московскому времени, 121 человек числится пострадавшим, из них 30 человек выписали, 91 остается госпитализированным.
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крокус сити холл, пострадавшие, подмосковье
Происшествия, Крокус сити холл, пострадавшие, ПОДМОСКОВЬЕ
Депздрав Подмосковья заявил, что 91 человек госпитализирован после теракта
Депздрав Подмосковья: после теракта в "Крокусе" 91 человек госпитализирован, выписаны 30
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. После теракта в красногорском "Крокус сити холле" 91 госпитализирован, 30 выписали, сообщает депздрав Подмосковья.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" произошел 22 марта вечером. Несколько мужчин в камуфляже и без масок ворвались в зал, начали расстреливать людей и бросать зажигательные шашки. В результате начался пожар.
По данным депздрава Московской области на 26 марта 10:00 по московскому времени, 121 человек числится пострадавшим, из них 30 человек выписали, 91 остается госпитализированным.