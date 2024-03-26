https://1prime.ru/20240326/krokus-846708965.html

В Кремле прокомментировали "оговорку" Арестовича* о теракте в "Крокусе"

В Кремле прокомментировали "оговорку" Арестовича* о теракте в "Крокусе" - 26.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали "оговорку" Арестовича* о теракте в "Крокусе"

Есть подонки, которые злорадствуют по поводу трагедии в подмосковном "Крокус сити холле", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T13:22+0300

2024-03-26T13:22+0300

2024-03-26T13:38+0300

происшествия

крокус сити холл

дмитрий песков

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84039/69/840396914_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_eac62745fa2051b386511b97f7f8423a.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Есть подонки, которые злорадствуют по поводу трагедии в подмосковном "Крокус сити холле", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так он прокомментировал слова бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича*, который "проговорился" об ответственности Украины за теракт."Что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем: такие подонки есть, оговариваются они или нет, по-другому их называть нельзя", - сказал Песков журналистам.Он также подчеркнул, что расследование продолжается, а версии об организаторах теракта следствие выдвинет тогда, когда посчитает необходимым.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Согласно данным СК, теракт унес жизни 137 человек, трое из них - дети.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20240326/crocus-846704339.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, дмитрий песков, украина