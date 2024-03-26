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В Кремле прокомментировали "оговорку" Арестовича* о теракте в "Крокусе" - 26.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240326/krokus-846708965.html
В Кремле прокомментировали "оговорку" Арестовича* о теракте в "Крокусе"
В Кремле прокомментировали "оговорку" Арестовича* о теракте в "Крокусе" - 26.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали "оговорку" Арестовича* о теракте в "Крокусе"
Есть подонки, которые злорадствуют по поводу трагедии в подмосковном "Крокус сити холле", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T13:22+0300
2024-03-26T13:38+0300
происшествия
крокус сити холл
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Есть подонки, которые злорадствуют по поводу трагедии в подмосковном "Крокус сити холле", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так он прокомментировал слова бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича*, который "проговорился" об ответственности Украины за теракт."Что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем: такие подонки есть, оговариваются они или нет, по-другому их называть нельзя", - сказал Песков журналистам.Он также подчеркнул, что расследование продолжается, а версии об организаторах теракта следствие выдвинет тогда, когда посчитает необходимым.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Согласно данным СК, теракт унес жизни 137 человек, трое из них - дети.* Внесен в список террористов и экстремистов
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крокус сити холл, дмитрий песков, украина
Происшествия, Крокус сити холл, Дмитрий Песков, УКРАИНА
13:22 26.03.2024 (обновлено: 13:38 26.03.2024)
 
В Кремле прокомментировали "оговорку" Арестовича* о теракте в "Крокусе"

Песков: есть подонки, которые злорадствуют по поводу страшной трагедии в "Крокусе"

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Есть подонки, которые злорадствуют по поводу трагедии в подмосковном "Крокус сити холле", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича*, который "проговорился" об ответственности Украины за теракт.
"Что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем: такие подонки есть, оговариваются они или нет, по-другому их называть нельзя", - сказал Песков журналистам.
Он также подчеркнул, что расследование продолжается, а версии об организаторах теракта следствие выдвинет тогда, когда посчитает необходимым.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
Россиян предупредили о новом виде мошенничества после теракта в "Крокусе"
11:32
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Согласно данным СК, теракт унес жизни 137 человек, трое из них - дети.
* Внесен в список террористов и экстремистов
 
ПроисшествияКрокус сити холлДмитрий ПесковУКРАИНА
 
 
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