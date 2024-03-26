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Раскрыты подробности побега боевиков на Украину после теракта в "Крокусе" - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Раскрыты подробности побега боевиков на Украину после теракта в "Крокусе"
Раскрыты подробности побега боевиков на Украину после теракта в "Крокусе" - 26.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыты подробности побега боевиков на Украину после теракта в "Крокусе"
Совершившие теракт в "Корокус сити холле" направлялись на Украину со скоростью свыше 140 километров в час, следует из данных, которые есть в распоряжении... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T13:58+0300
2024-03-26T13:58+0300
происшествия
крокус сити холл
украина
терроризм
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Совершившие теракт в "Корокус сити холле" направлялись на Украину со скоростью свыше 140 километров в час, следует из данных, которые есть в распоряжении агентства РИА Новости.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе четыре непосредственных участника теракта. Отмечается, что дорожные камеры на трассе М-3 "Украина" зафиксировали белый Renault в районе деревни Башкино Наро-Фоминского района Московской области. По данным на 21.08 часов по московскому времени, скорость автомобиля достигала 141 километр в час.
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крокус сити холл, украина, терроризм
Происшествия, Крокус сити холл, УКРАИНА, терроризм
13:58 26.03.2024
 

Раскрыты подробности побега боевиков на Украину после теракта в "Крокусе"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Совершившие теракт в "Корокус сити холле" направлялись на Украину со скоростью свыше 140 километров в час, следует из данных, которые есть в распоряжении агентства РИА Новости.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе четыре непосредственных участника теракта.
Отмечается, что дорожные камеры на трассе М-3 "Украина" зафиксировали белый Renault в районе деревни Башкино Наро-Фоминского района Московской области. По данным на 21.08 часов по московскому времени, скорость автомобиля достигала 141 километр в час.
 
ПроисшествияКрокус сити холлУКРАИНАтерроризм
 
 
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