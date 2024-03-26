https://1prime.ru/20240326/krokus-846716383.html

Глава ФСБ: спецслужбы Украины имеют отношение к теракту в "Крокусе"

Глава ФСБ: спецслужбы Украины имеют отношение к теракту в "Крокусе" - 26.03.2024, ПРАЙМ

Глава ФСБ: спецслужбы Украины имеют отношение к теракту в "Крокусе"

Украинские спецслужбы причастны к теракту в "Крокус сити холле", акцию готовили радикалы-исламисты, заявил глава Федеральной службы безопасности Александр... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T15:19+0300

2024-03-26T15:19+0300

2024-03-26T15:19+0300

происшествия

фсб

крокус сити холл

украина

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Украинские спецслужбы причастны к теракту в "Крокус сити холле", акцию готовили радикалы-исламисты, заявил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников.Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек."Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы исламисты, так естественно способствовали западные спецслужбы, сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение", - заявил Бортников журналисту Павлу Зарубину.По словам главы ФСБ, террористы, "делали ноги", пытаясь уйти живыми.Он также указал на факт, что террористы собирались сбежать на Украину, их там ждали. По словам главы ФСБ, "на той стороне их хотели встретить как героев".ФСБ и партнерские службы из дружественных государств работает над выявлением всех участников бойни в "Крокус сити холле", заключил Бортников.

https://1prime.ru/20240326/putin-846712085.html

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фсб, крокус сити холл, украина