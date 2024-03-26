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Четыре признака того, что ваш банк в очереди на отзыв лицензий

Четыре признака того, что ваш банк в очереди на отзыв лицензий - 26.03.2024, ПРАЙМ

Четыре признака того, что ваш банк в очереди на отзыв лицензий

В последнее время снова учащаются случаи отзывов банковских лицензий. О тревожных “звоночках”, на которые стоит обращать внимание клиентам банков, рассказал... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T02:02+0300

2024-03-26T02:02+0300

2024-03-26T02:02+0300

эксклюзив

петр гусятников

банк

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В последнее время снова учащаются случаи отзывов банковских лицензий. О тревожных “звоночках”, на которые стоит обращать внимание клиентам банков, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.По его словам, внимание нужно обратить на четыре главных факта.Первый. Банк резко увеличил ставки по депозитам, и они на несколько процентных пунктов выше средних по рынку. К примеру, везде 14-15 процентов, а вам предлагают 18-20 процентов. И это не какие-то акции, когда повышенная ставка предлагается на ограниченный период, например, на два месяца, или при условии покупки дополнительных продуктов, например, открытия и пополнения брокерского счета, а как стандартная ставка для всех. "Таким образом финансовая организация пытается привлечь дополнительные деньги, если она находится в плачевном положении", - разъясняет юрист.Второй. Если банк вводит ограничения на вывод средств, например, ограничивает их какой-то суммой в сутки, сообщает, что на снятие денег нужно записываться за несколько дней и прочее.Третье. Если банк меняет график работы или вовсе закрывает некоторые отделения. По словам юриста, делается это для того, чтобы ограничить поток клиентов, которые могут снять деньги. Или таким образом происходит оптимизация финансовой деятельности, что свидетельствует о проблемах.Четвертый. Если средства из банка массово выводят юрлица. Об этом можно узнать, изучая отчетность банка. Если у вас появилась такая информация, стоит не просто насторожиться - пора бить в набат. Как правило, бизнес обладает большей информацией о реальном положении дел в кредитной организации. Кроме того, на счета компаний не распространяется норма о страховании вкладов, так что в случае отзыва лицензии велик риск потерять все."Физические лица в этом отношении не показатель, так как люди склонны поддаваться панике и бежать закрывать вклады даже там, где нет для этого оснований", - говорит Гусятников. Но если средства выводят крупные компании – это повод насторожиться.Также важно проверить, не участвует ли банк в качестве ответчика в судебных спорах, нет ли к нему финансовых претензий со стороны крупных организаций, открытых исполнительных производств, не возбуждены ли уголовные дела или следственные действия в отношении владельцев или руководителей банк. "Конечно, само себе наличие судебного дела не является фактом, на 100 процентов говорящим о том, что у финансовой организации отнимут лицензию. Тем не менее, это надо принять во внимание", - считает эксперт. Проверить это можно, обратившись в банк напрямую или на сайте ФССП. Эта информация также обычно попадет в СМИ.Но даже если вам не удалось снять деньги, и у банка отозвали лицензию, повода для паники нет, если он входит в систему страхования вкладов, успокаивает юрист. В данный момент страховая сумма составляет 1,4 миллиона рублей. Она складывается из совокупности всех средств в одном финансовом учреждении. Ее вкладчику выплатит АСВ (агентство по страхованию вкладов).Чтобы спать спокойно и не беспокоиться об отзыве лицензии, юрист советует всегда проверять, входит ли банк в систему страхования вкладов. Эти данные есть на сайте самого банка или на сайте АСВ. Также не держите в одной организации совокупных средств больше чем на 1,4 миллиона рублей, раскладывайте деньги по разным банкам. "Даже если все они обанкротятся в один момент, от каждой организации вам полагается компенсация в размере 1,4 миллиона рубле", - подытожил Гусятников.

https://1prime.ru/20240322/bank-846585157.html

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

петр гусятников, банк