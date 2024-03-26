https://1prime.ru/20240326/lukashenko-846710835.html
Лукашенко назвал заявления о планах Минска якобы напасть на Запад дурью
Лукашенко назвал заявления о планах Минска якобы напасть на Запад дурью - 26.03.2024, ПРАЙМ
Лукашенко назвал заявления о планах Минска якобы напасть на Запад дурью
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг заявления официальных лиц НАТО о планах нападения России и Белоруссии на Запад, назвав их "полной дурью". Его... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T13:56+0300
2024-03-26T13:56+0300
2024-03-26T14:47+0300
политика
россия
белоруссия
нато
новости
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/84292/17/842921797_0:0:2316:1304_1920x0_80_0_0_c7c022b94d127cc6477dc66323671493.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг заявления официальных лиц НАТО о планах нападения России и Белоруссии на Запад, назвав их "полной дурью". Его слова приводит государственное агентство Белта."Дурь полная. Мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Они ждут это. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили. Возьмите заброску диверсионных групп через украинскую границу. Они заинтересованы в развязывании этой войны. Глупые люди", - отметил белорусский лидер.Лукашенко подчеркнул, что война никому не нужна, однако если будет движение со стороны НАТО, за этим последует соответствующая реакция.Ранее глава генштаба ВС Великобритании Патрик Сондерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Министр обороны Германии Борис Писториус выразил опасение возможного конфликта с Россией через пять-восемь лет. Глава военного комитета НАТО признал, что новые оборонные планы альянса были разработаны для возможного столкновения с Россией.В последние годы Россия выражает обеспокоенность увеличением активности НАТО у своих западных границ. Россия заявляет, что не представляет угрозы, но не будет игнорировать действия, которые опасны для ее интересов.
https://1prime.ru/20240325/846675515.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84292/17/842921797_235:0:2218:1487_1920x0_80_0_0_8972f776a1dea6fbc1bb93e6b1a52ef5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, нато, новости, александр лукашенко
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, НАТО, Новости, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал заявления о планах Минска якобы напасть на Запад дурью
Лукашенко назвал "полной дурью" заявления о планах России и Белоруссии напасть на Запад
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг заявления официальных лиц НАТО о планах нападения России и Белоруссии на Запад, назвав их "полной дурью". Его слова приводит государственное агентство Белта.
"Дурь полная. Мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Они ждут это. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили. Возьмите заброску диверсионных групп через украинскую границу. Они заинтересованы в развязывании этой войны. Глупые люди", - отметил белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что война никому не нужна, однако если будет движение со стороны НАТО, за этим последует соответствующая реакция.
Россия послала НАТО жесткий сигнал на Украине, заявили на Западе
Ранее глава генштаба ВС Великобритании Патрик Сондерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Министр обороны Германии Борис Писториус выразил опасение возможного конфликта с Россией через пять-восемь лет. Глава военного комитета НАТО признал, что новые оборонные планы альянса были разработаны для возможного столкновения с Россией.
В последние годы Россия выражает обеспокоенность увеличением активности НАТО у своих западных границ. Россия заявляет, что не представляет угрозы, но не будет игнорировать действия, которые опасны для ее интересов.