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Лукашенко назвал заявления о планах Минска якобы напасть на Запад дурью - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Лукашенко назвал заявления о планах Минска якобы напасть на Запад дурью
Лукашенко назвал заявления о планах Минска якобы напасть на Запад дурью - 26.03.2024, ПРАЙМ
Лукашенко назвал заявления о планах Минска якобы напасть на Запад дурью
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг заявления официальных лиц НАТО о планах нападения России и Белоруссии на Запад, назвав их "полной дурью". Его... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T13:56+0300
2024-03-26T14:47+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг заявления официальных лиц НАТО о планах нападения России и Белоруссии на Запад, назвав их "полной дурью". Его слова приводит государственное агентство Белта."Дурь полная. Мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Они ждут это. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили. Возьмите заброску диверсионных групп через украинскую границу. Они заинтересованы в развязывании этой войны. Глупые люди", - отметил белорусский лидер.Лукашенко подчеркнул, что война никому не нужна, однако если будет движение со стороны НАТО, за этим последует соответствующая реакция.Ранее глава генштаба ВС Великобритании Патрик Сондерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Министр обороны Германии Борис Писториус выразил опасение возможного конфликта с Россией через пять-восемь лет. Глава военного комитета НАТО признал, что новые оборонные планы альянса были разработаны для возможного столкновения с Россией.В последние годы Россия выражает обеспокоенность увеличением активности НАТО у своих западных границ. Россия заявляет, что не представляет угрозы, но не будет игнорировать действия, которые опасны для ее интересов.
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россия, белоруссия, нато, новости, александр лукашенко
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, НАТО, Новости, Александр Лукашенко
13:56 26.03.2024 (обновлено: 14:47 26.03.2024)
 
Лукашенко назвал заявления о планах Минска якобы напасть на Запад дурью

Лукашенко назвал "полной дурью" заявления о планах России и Белоруссии напасть на Запад

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего государственного совета Союзного государства
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг заявления официальных лиц НАТО о планах нападения России и Белоруссии на Запад, назвав их "полной дурью". Его слова приводит государственное агентство Белта.
"Дурь полная. Мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Они ждут это. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили. Возьмите заброску диверсионных групп через украинскую границу. Они заинтересованы в развязывании этой войны. Глупые люди", - отметил белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что война никому не нужна, однако если будет движение со стороны НАТО, за этим последует соответствующая реакция.
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
Россия послала НАТО жесткий сигнал на Украине, заявили на Западе
Вчера, 11:48
Ранее глава генштаба ВС Великобритании Патрик Сондерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Министр обороны Германии Борис Писториус выразил опасение возможного конфликта с Россией через пять-восемь лет. Глава военного комитета НАТО признал, что новые оборонные планы альянса были разработаны для возможного столкновения с Россией.
В последние годы Россия выражает обеспокоенность увеличением активности НАТО у своих западных границ. Россия заявляет, что не представляет угрозы, но не будет игнорировать действия, которые опасны для ее интересов.
 
ПолитикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯНАТОНовостиАлександр Лукашенко
 
 
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