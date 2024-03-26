https://1prime.ru/20240326/lukashenko-846719007.html

Лукашенко прокомментировал "долгое молчание" Путина после теракта

Лукашенко прокомментировал "долгое молчание" Путина после теракта - 26.03.2024, ПРАЙМ

Лукашенко прокомментировал "долгое молчание" Путина после теракта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что он и президент России Владимир Путин "сутки не спали" после теракта в "Крокус сити холле", так как были... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T16:07+0300

2024-03-26T16:07+0300

2024-03-26T16:14+0300

происшествия

россия

белоруссия

теракт

крокус сити холл

новости

александр лукашенко

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83923/09/839230971_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_cff63266fed735d80a46cdc1573a7d5c.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что он и президент России Владимир Путин "сутки не спали" после теракта в "Крокус сити холле", так как были заняты организацией взаимодействия для поимки террористов. Когда необходимо было "сказать", российский лидер выступил с заявлением, приводит слова Лукашенко государственное агентство Белта."Начали Путина эти беглые, их и наши (выехавшие за рубеж представители оппозиции – ред.), упрекать: "Что-то произошло, а он молчит, не говорит, не обращается"... Да мы (тогда) вместе с Путиным (целые) сутки не спали! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать, он вышел и сказал (выступил с обращением - ред.)", - заявил белорусский лидер.Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

https://1prime.ru/20240326/krokus-846716383.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, теракт, крокус сити холл, новости, александр лукашенко, владимир путин