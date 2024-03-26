https://1prime.ru/20240326/lukashenko-846719007.html
Лукашенко прокомментировал "долгое молчание" Путина после теракта
Лукашенко прокомментировал "долгое молчание" Путина после теракта - 26.03.2024, ПРАЙМ
Лукашенко прокомментировал "долгое молчание" Путина после теракта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что он и президент России Владимир Путин "сутки не спали" после теракта в "Крокус сити холле", так как были... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T16:07+0300
2024-03-26T16:07+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что он и президент России Владимир Путин "сутки не спали" после теракта в "Крокус сити холле", так как были заняты организацией взаимодействия для поимки террористов. Когда необходимо было "сказать", российский лидер выступил с заявлением, приводит слова Лукашенко государственное агентство Белта."Начали Путина эти беглые, их и наши (выехавшие за рубеж представители оппозиции – ред.), упрекать: "Что-то произошло, а он молчит, не говорит, не обращается"... Да мы (тогда) вместе с Путиным (целые) сутки не спали! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать, он вышел и сказал (выступил с обращением - ред.)", - заявил белорусский лидер.Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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Лукашенко прокомментировал "долгое молчание" Путина после теракта
Лукашенко о "долгом молчании" после теракта: лидеры Белоруссии и РФ не спали сутки
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что он и президент России Владимир Путин "сутки не спали" после теракта в "Крокус сити холле", так как были заняты организацией взаимодействия для поимки террористов. Когда необходимо было "сказать", российский лидер выступил с заявлением, приводит слова Лукашенко государственное агентство Белта.
"Начали Путина эти беглые, их и наши (выехавшие за рубеж представители оппозиции – ред.), упрекать: "Что-то произошло, а он молчит, не говорит, не обращается"... Да мы (тогда) вместе с Путиным (целые) сутки не спали! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать, он вышел и сказал (выступил с обращением - ред.)", - заявил белорусский лидер.
Глава ФСБ не исключил причастность США, Британии и Украины к теракту
Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.