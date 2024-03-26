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НАТО не станет воевать за украинцев, заявил Лукашенко - 26.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240326/lukashenko-846719718.html
НАТО не станет воевать за украинцев, заявил Лукашенко
НАТО не станет воевать за украинцев, заявил Лукашенко - 26.03.2024, ПРАЙМ
НАТО не станет воевать за украинцев, заявил Лукашенко
НАТО не станет защищать Украину, передает слова президента Белоруссии Александра Лукашенко госагентство Белта. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T16:23+0300
2024-03-26T16:46+0300
политика
александр лукашенко
нато
украина
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МИНСК, 26 мар - ПРАЙМ. НАТО не станет защищать Украину, передает слова президента Белоруссии Александра Лукашенко госагентство Белта.Так он прокомментировал инициативу расположить на украинской территории рядом с южной границы Белоруссии войска блока."На украинском направлении 120 тысяч украинцев сейчас. Они хотят их забрать, бросить на фронт против России. А здесь, разговоры, - выстроить на нашей южной границе французские или натовские войска. Это благо для нас. Они не будут защищать Украину так, как защищают сейчас украинцы", - сказал белорусский лидер.Лукашенко напомнил, что на данный момент на полигоне Пабраде в Литве находятся солдаты НАТО, в том числе американские и немецкие. По его мнению, они не станут защищать Литву, так как это не их земля.Президент Белоруссии заявил, что Минск не заинтересован в войне с Североатлантическим альянсом, но ответ на нападение будет серьезным."Нам это не надо. Всегда говорил и говорю: нам чужого не надо, но свое не отдадим. Вот наша логика. Нам не надо этой войны. Зачем нам лоб в лоб стоять и воевать друг против друга?" — отметил он.Лукашенко указал, что белорусов втягивают в конфликт те, кто рассчитывает использовать захваченные земли в своих интересах, а "ни в литовских, ни в польских, ни в белорусских". Белорусский лидер призвал не воевать, а работать на земле, растить урожай и заниматься вопросами жизни людейНАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Финляндия вступила в блок летом 2023 года, став 31-м членом Альянса.
https://1prime.ru/20240326/lukashenko-846719007.html
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александр лукашенко, нато, украина
Политика, Александр Лукашенко, НАТО, УКРАИНА
16:23 26.03.2024 (обновлено: 16:46 26.03.2024)
 
НАТО не станет воевать за украинцев, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что войска НАТО не будут воевать за украинцев

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего государственного совета Союзного государства
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МИНСК, 26 мар - ПРАЙМ. НАТО не станет защищать Украину, передает слова президента Белоруссии Александра Лукашенко госагентство Белта.
Так он прокомментировал инициативу расположить на украинской территории рядом с южной границы Белоруссии войска блока.
"На украинском направлении 120 тысяч украинцев сейчас. Они хотят их забрать, бросить на фронт против России. А здесь, разговоры, - выстроить на нашей южной границе французские или натовские войска. Это благо для нас. Они не будут защищать Украину так, как защищают сейчас украинцы", - сказал белорусский лидер.
Лукашенко напомнил, что на данный момент на полигоне Пабраде в Литве находятся солдаты НАТО, в том числе американские и немецкие. По его мнению, они не станут защищать Литву, так как это не их земля.
Президент Белоруссии заявил, что Минск не заинтересован в войне с Североатлантическим альянсом, но ответ на нападение будет серьезным.
"Нам это не надо. Всегда говорил и говорю: нам чужого не надо, но свое не отдадим. Вот наша логика. Нам не надо этой войны. Зачем нам лоб в лоб стоять и воевать друг против друга?" — отметил он.
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Лукашенко указал, что белорусов втягивают в конфликт те, кто рассчитывает использовать захваченные земли в своих интересах, а "ни в литовских, ни в польских, ни в белорусских".
Белорусский лидер призвал не воевать, а работать на земле, растить урожай и заниматься вопросами жизни людей
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Финляндия вступила в блок летом 2023 года, став 31-м членом Альянса.
 
ПолитикаАлександр ЛукашенкоНАТОУКРАИНА
 
 
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