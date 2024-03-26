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Правительство расширило программу госгарантий бесплатной медпомощи
Правительство расширило программу госгарантий бесплатной медпомощи - 26.03.2024, ПРАЙМ
Правительство расширило программу госгарантий бесплатной медпомощи
Правительство расширило программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 2024–2026 годы, в частности, эта мера повлияет на зарплаты... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T10:29+0300
2024-03-26T10:29+0300
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россия
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Правительство расширило программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 2024–2026 годы, в частности, эта мера повлияет на зарплаты медработников, оказывающих высокотехнологичную помощь, сообщила пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением расширил параметры программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", - говорится в сообщении.Уточняется, что благодаря внесённым изменениям медицинские организации смогут приобретать техническое оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь на сумму до 400 тысяч рублей за единицу за счёт средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных в рамках тарифа на оказание медицинской помощи. Раньше этот лимит не превышал 100 тысяч рублей.Кроме того, в структуру тарифа включены расходы медицинских организаций на техническое обслуживание и ремонт такого оборудования и инвентаря."В связи с тем, что часть объёмов высокотехнологичной медицинской помощи с 2024 года оказывается в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, подписанным постановлением добавлены повышающие коэффициенты к заработной плате медицинских работников, оказывающих высокотехнологичную помощь", - также добавили в кабмине.Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов утверждена правительством в декабре 2023 года. Её финансирование за счёт средств обязательного медицинского страхования на 2024 год увеличено более чем на 400 миллиардов рублей, что позволит повысить качество и доступность бесплатной медицинской помощи для граждан.
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россия, оказание медпомощи, правительство рф
РОССИЯ, оказание медпомощи, Кабмин, Правительство РФ
Правительство расширило программу госгарантий бесплатной медпомощи
Кабмин расширил программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2024–2026 годы
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Правительство расширило программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 2024–2026 годы, в частности, эта мера повлияет на зарплаты медработников, оказывающих высокотехнологичную помощь, сообщила пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением расширил параметры программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что благодаря внесённым изменениям медицинские организации смогут приобретать техническое оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь на сумму до 400 тысяч рублей за единицу за счёт средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных в рамках тарифа на оказание медицинской помощи. Раньше этот лимит не превышал 100 тысяч рублей.
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Кроме того, в структуру тарифа включены расходы медицинских организаций на техническое обслуживание и ремонт такого оборудования и инвентаря.
"В связи с тем, что часть объёмов высокотехнологичной медицинской помощи с 2024 года оказывается в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, подписанным постановлением добавлены повышающие коэффициенты к заработной плате медицинских работников, оказывающих высокотехнологичную помощь", - также добавили в кабмине.
Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов утверждена правительством в декабре 2023 года. Её финансирование за счёт средств обязательного медицинского страхования на 2024 год увеличено более чем на 400 миллиардов рублей, что позволит повысить качество и доступность бесплатной медицинской помощи для граждан.