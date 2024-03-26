https://1prime.ru/20240326/mig-31-846716237.html
Российский истребитель сопроводил два самолета США над Баренцевым морем
Российский истребитель сопроводил два самолета США над Баренцевым морем - 26.03.2024, ПРАЙМ
Российский истребитель сопроводил два самолета США над Баренцевым морем
Российский МиГ-31 поднялся в воздух, чтобы не допустить нарушения границы Российской Федерации двумя американскими бомбардировщиками В1-В над Баренцевым морем,... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T15:11+0300
2024-03-26T15:11+0300
2024-03-26T15:11+0300
миг-31
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Российский МиГ-31 поднялся в воздух, чтобы не допустить нарушения границы Российской Федерации двумя американскими бомбардировщиками В1-В над Баренцевым морем, заявили в Минобороны России."26 марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель", — указывается в публикации. "Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США", — уточнили в ведомстве. При приближении российского истребителя самолеты США развернулись и удалились, так и не нарушив границы.В Минобороны отметили, что МиГ-31 следовал международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.МиГ-31 – двухместный истребитель-перехватчик. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей. Работы по его созданию стали проводиться в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 24 мая 1968 года. МиГ-31 состоит на вооружении России и Казахстана.
https://1prime.ru/20240326/ukraine-846700474.html
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миг-31, сша
Российский истребитель сопроводил два самолета США над Баренцевым морем
МО: МиГ-31 сопроводил двух американских бомбардировщиков В1-В над Баренцевым морем
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Российский МиГ-31 поднялся в воздух, чтобы не допустить нарушения границы Российской Федерации двумя американскими бомбардировщиками В1-В над Баренцевым морем, заявили в Минобороны России.
"26 марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель", — указывается в публикации.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США", — уточнили в ведомстве.
При приближении российского истребителя самолеты США развернулись и удалились, так и не нарушив границы.
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В Минобороны отметили, что МиГ-31 следовал международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.
МиГ-31 – двухместный истребитель-перехватчик. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей. Работы по его созданию стали проводиться в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 24 мая 1968 года. МиГ-31 состоит на вооружении России и Казахстана.