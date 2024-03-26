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Минсельхоз завершил распределение квоты на вывоз зерна

Минсельхоз завершил распределение квоты на вывоз зерна - 26.03.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз завершил распределение квоты на вывоз зерна

Минсельхоз РФ завершил распределение между экспортерами дополнительной части тарифных квот на вывоз зерна, составляющей 10% от общей квоты, говорится в... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T14:45+0300

2024-03-26T14:45+0300

2024-03-26T14:47+0300

минсельхоз рф

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ завершил распределение между экспортерами дополнительной части тарифных квот на вывоз зерна, составляющей 10% от общей квоты, говорится в сообщении министерства. "Минсельхоз России распределил между участниками внешнеторговой деятельности дополнительную часть тарифных квот на вывоз из страны пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы объемом 107 467 538 кг. Таким образом, распределение первой части допквот, составляющей 10% от общего объема тарифных квот (2,4 миллиона тонн), завершено", - говорится в сообщении. Дополнительная часть выдается на основании заявления от организации, которая уже имеет основную часть квот на экспорт зерновых; ее объем для экспортера не может превышать 45% от размера основной части, полученной им ранее. Размер дополнительной квоты в 2024 году состоит из двух частей. Первая включает в себя 10% от общего объема тарифных квот, а вторая будет сформирована в апреле - с учетом добровольных отказов от распределенных размеров основной части квот. Ранее приказом министерства от 6 марта была распределена дополнительная часть тарифных квот на вывоз из страны зерна объемом 150 087 762 килограмма, а приказом от 15 марта – объемом 2 142 444 700 килограмма. Квота на вывоз в другие государства, не являющиеся членами ЕАЭС, пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы на период с 15 февраля по 30 июня 2024 года установлена в объеме 24 миллиона тонн. Основная часть квоты была распределена приказом Минсельхоза от 7 февраля между 261 экспортером. В середине февраля министерство предложило увеличить величину всей квоты еще на 4 миллиона тонн.

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минсельхоз рф, зерно