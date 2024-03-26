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Счетная Палата не выявила в деятельности Минцифры серьезных нарушений
Счетная Палата не выявила в деятельности Минцифры серьезных нарушений - 26.03.2024, ПРАЙМ
Счетная Палата не выявила в деятельности Минцифры серьезных нарушений
Счетная палата не выявила в деятельности Минцифры РФ серьезных нарушений, в том числе нецелевого использования средств, сообщил аудитор Счетной палаты Данил... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T17:30+0300
2024-03-26T17:30+0300
2024-03-26T17:40+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Счетная палата не выявила в деятельности Минцифры РФ серьезных нарушений, в том числе нецелевого использования средств, сообщил аудитор Счетной палаты Данил Шилков на заседании комитета Госдумы по информационной политике."В ходе проверки исполнения федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов в Минцифры России выявлены нарушения общих требований к бюджетной и бухгалтерской отчетности, а также нарушения в порядке проведения объемов и условий предоставления субсидий к государственным бюджетным учреждениям... серьезные нарушения, такие, как нецелевое использование бюджетных средств, не выявлены. Представления выявлены и сняты с контроля", - отметил Шилков.
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РОССИЯ, Счетная палата, Новости, Минцифры, Новости
Счетная Палата не выявила в деятельности Минцифры серьезных нарушений
Счетная палата не выявила в работе Минцифры нецелевого использования средств
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Счетная палата не выявила в деятельности Минцифры РФ серьезных нарушений, в том числе нецелевого использования средств, сообщил аудитор Счетной палаты Данил Шилков на заседании комитета Госдумы по информационной политике.
"В ходе проверки исполнения федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов в Минцифры России выявлены нарушения общих требований к бюджетной и бухгалтерской отчетности, а также нарушения в порядке проведения объемов и условий предоставления субсидий к государственным бюджетным учреждениям... серьезные нарушения, такие, как нецелевое использование бюджетных средств, не выявлены. Представления выявлены и сняты с контроля", - отметил Шилков.