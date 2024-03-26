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Счетная Палата не выявила в деятельности Минцифры серьезных нарушений

Счетная Палата не выявила в деятельности Минцифры серьезных нарушений - 26.03.2024, ПРАЙМ

Счетная Палата не выявила в деятельности Минцифры серьезных нарушений

Счетная палата не выявила в деятельности Минцифры РФ серьезных нарушений, в том числе нецелевого использования средств, сообщил аудитор Счетной палаты Данил... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T17:30+0300

2024-03-26T17:30+0300

2024-03-26T17:40+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Счетная палата не выявила в деятельности Минцифры РФ серьезных нарушений, в том числе нецелевого использования средств, сообщил аудитор Счетной палаты Данил Шилков на заседании комитета Госдумы по информационной политике."В ходе проверки исполнения федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов в Минцифры России выявлены нарушения общих требований к бюджетной и бухгалтерской отчетности, а также нарушения в порядке проведения объемов и условий предоставления субсидий к государственным бюджетным учреждениям... серьезные нарушения, такие, как нецелевое использование бюджетных средств, не выявлены. Представления выявлены и сняты с контроля", - отметил Шилков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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