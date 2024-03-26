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Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации

Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации - 26.03.2024, ПРАЙМ

Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации

Слухи о необходимости дполнительной мобилизации для создания санитарной зоны у Белгородской области - глупость, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T16:13+0300

2024-03-26T16:13+0300

2024-03-26T16:13+0300

спецоперация на украине

сергей шойгу

белгородская область

мобилизация

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Слухи о необходимости дполнительной мобилизации для создания санитарной зоны у Белгородской области - глупость, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Президент России Владимир Путин ранее не исключил создания санитарной зоны на подконтрольных Украине территориях.Шойгу заданли вопрос, понадобится ли для этого дополнительная мобилизация."Это глупость, полная абсолютно", - ответил глава Минобороны.

белгородская область

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сергей шойгу, белгородская область, мобилизация