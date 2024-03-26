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Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации
Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации - 26.03.2024, ПРАЙМ
Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации
Слухи о необходимости дполнительной мобилизации для создания санитарной зоны у Белгородской области - глупость, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T16:13+0300
2024-03-26T16:13+0300
спецоперация на украине
сергей шойгу
белгородская область
мобилизация
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Слухи о необходимости дполнительной мобилизации для создания санитарной зоны у Белгородской области - глупость, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Президент России Владимир Путин ранее не исключил создания санитарной зоны на подконтрольных Украине территориях.Шойгу заданли вопрос, понадобится ли для этого дополнительная мобилизация."Это глупость, полная абсолютно", - ответил глава Минобороны.
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сергей шойгу, белгородская область, мобилизация
Спецоперация на Украине, Сергей Шойгу, Белгородская область, мобилизация
16:13 26.03.2024
 
Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации

Шойгу назвал слухи о новой мобилизации для санитарной зоны полной глупостью

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Слухи о необходимости дполнительной мобилизации для создания санитарной зоны у Белгородской области - глупость, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Президент России Владимир Путин ранее не исключил создания санитарной зоны на подконтрольных Украине территориях.
Шойгу заданли вопрос, понадобится ли для этого дополнительная мобилизация.
"Это глупость, полная абсолютно", - ответил глава Минобороны.
 
Спецоперация на УкраинеСергей ШойгуБелгородская областьмобилизация
 
 
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