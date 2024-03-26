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Девелопер Glorax выходит на новый рынок - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Девелопер Glorax выходит на новый рынок
Девелопер Glorax выходит на новый рынок - 26.03.2024, ПРАЙМ
Девелопер Glorax выходит на новый рынок
Девелоперская компания Glorax выходит в новый регион, Ярославль, где она планирует инвестировать 16 миллиардов рублей в два жилищных проекта, сообщили РИА... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T08:30+0300
2024-03-26T08:30+0300
россия
рынок недвижимости
девелоперы
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Девелоперская компания Glorax выходит в новый регион, Ярославль, где она планирует инвестировать 16 миллиардов рублей в два жилищных проекта, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании."Девелопер Glorax выиграл два аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории в Красноперекопском, а также в Дзержинском районах Ярославля. Объем инвестиций в оба проекта превысит 16 миллиардов рубле", - рассказал представитель компании.Он также отметил, что компания намерена построить 140 тысяч квадратных метров недвижимости на 17 гектарах на Большой Донской улице в Красноперекопском районе, жилая площадь составит 95 тысяч "квадратов". Уточняется, что квартал будет включать в себя восьмиэтажные дома, строительство которых начнется в 2024 году.Второй проект предполагает строительство порядка 39 тысяч "квадратов" недвижимости на более чем трех гектарах земли на улице Балашова. Квартал начнут возводить в 2025 году, он включит в себя дома высотой от 8 до 18 этажей.В компании рассказали, что для девелопера Ярославль будет первым регионом с численностью населения менее миллиона человек.GloraX - российская девелоперская группа компаний. Входит в топ-3 застройщиков Санкт-Петербурга.
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россия, рынок недвижимости, девелоперы
РОССИЯ, рынок недвижимости, девелоперы
08:30 26.03.2024
 
Девелопер Glorax выходит на новый рынок

Glorax вложит 16 миллиардов рублей в два жилищных проекта в Ярославле

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Девелоперская компания Glorax выходит в новый регион, Ярославль, где она планирует инвестировать 16 миллиардов рублей в два жилищных проекта, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании.
"Девелопер Glorax выиграл два аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории в Красноперекопском, а также в Дзержинском районах Ярославля. Объем инвестиций в оба проекта превысит 16 миллиардов рубле", - рассказал представитель компании.
Он также отметил, что компания намерена построить 140 тысяч квадратных метров недвижимости на 17 гектарах на Большой Донской улице в Красноперекопском районе, жилая площадь составит 95 тысяч "квадратов". Уточняется, что квартал будет включать в себя восьмиэтажные дома, строительство которых начнется в 2024 году.
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Второй проект предполагает строительство порядка 39 тысяч "квадратов" недвижимости на более чем трех гектарах земли на улице Балашова. Квартал начнут возводить в 2025 году, он включит в себя дома высотой от 8 до 18 этажей.
В компании рассказали, что для девелопера Ярославль будет первым регионом с численностью населения менее миллиона человек.
GloraX - российская девелоперская группа компаний. Входит в топ-3 застройщиков Санкт-Петербурга.
 
РОССИЯрынок недвижимостидевелоперы
 
 
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