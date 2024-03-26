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Девелопер Glorax выходит на новый рынок

Девелопер Glorax выходит на новый рынок - 26.03.2024, ПРАЙМ

Девелопер Glorax выходит на новый рынок

Девелоперская компания Glorax выходит в новый регион, Ярославль, где она планирует инвестировать 16 миллиардов рублей в два жилищных проекта, сообщили РИА... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T08:30+0300

2024-03-26T08:30+0300

2024-03-26T08:30+0300

россия

рынок недвижимости

девелоперы

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Девелоперская компания Glorax выходит в новый регион, Ярославль, где она планирует инвестировать 16 миллиардов рублей в два жилищных проекта, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании."Девелопер Glorax выиграл два аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории в Красноперекопском, а также в Дзержинском районах Ярославля. Объем инвестиций в оба проекта превысит 16 миллиардов рубле", - рассказал представитель компании.Он также отметил, что компания намерена построить 140 тысяч квадратных метров недвижимости на 17 гектарах на Большой Донской улице в Красноперекопском районе, жилая площадь составит 95 тысяч "квадратов". Уточняется, что квартал будет включать в себя восьмиэтажные дома, строительство которых начнется в 2024 году.Второй проект предполагает строительство порядка 39 тысяч "квадратов" недвижимости на более чем трех гектарах земли на улице Балашова. Квартал начнут возводить в 2025 году, он включит в себя дома высотой от 8 до 18 этажей.В компании рассказали, что для девелопера Ярославль будет первым регионом с численностью населения менее миллиона человек.GloraX - российская девелоперская группа компаний. Входит в топ-3 застройщиков Санкт-Петербурга.

https://1prime.ru/20240326/zhile-846697711.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рынок недвижимости, девелоперы