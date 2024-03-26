https://1prime.ru/20240326/nuclear-846703574.html

В Великобритании сделали шокирующее заявление о ядерном оружии

В Великобритании сделали шокирующее заявление о ядерном оружии - 26.03.2024, ПРАЙМ

В Великобритании сделали шокирующее заявление о ядерном оружии

Угроза применения ядерного оружия возросла, заявил глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс в докладе правительства Соединенного Королевства,... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T10:59+0300

2024-03-26T10:59+0300

2024-03-26T10:59+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Угроза применения ядерного оружия возросла, заявил глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс в докладе правительства Соединенного Королевства, посвященном будущему британских средств ядерного сдерживания."Ядерные риски растут", — сказано в докладе.В докладе о будущем ядерного сдерживания указывается на рост ядерного вооружения в мире и присоединение новых стран к списку ядерных держав. Шаппс в свою очередь подчеркнул важность того, чтобы Великобритания не отказывалась от своего статуса "гордой и ответственной" ядерной державы.Ранее президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность по отношению к Западу, заявив, что он превысил все границы в антироссийской политике и постоянных угрозах в адрес России.В своем ежегодном обращении российский лидер указал, что некоторые страны западного мира прибегают к ядерному шантажу и угрозам использования оружия массового поражения против России.Путин также подчеркнул, что Россия имеет преимущество над иностранным вооружением в ряде компонентов и предупредил, что те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, могут столкнуться с негативными последствиями.

https://1prime.ru/20240315/nuclear-846344205.html

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великобритания, ядерное оружие, новости