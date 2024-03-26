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В Великобритании сделали шокирующее заявление о ядерном оружии - 26.03.2024, ПРАЙМ
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В Великобритании сделали шокирующее заявление о ядерном оружии
В Великобритании сделали шокирующее заявление о ядерном оружии - 26.03.2024, ПРАЙМ
В Великобритании сделали шокирующее заявление о ядерном оружии
Угроза применения ядерного оружия возросла, заявил глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс в докладе правительства Соединенного Королевства,... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T10:59+0300
2024-03-26T10:59+0300
вооружения
великобритания
ядерное оружие
новости
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Угроза применения ядерного оружия возросла, заявил глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс в докладе правительства Соединенного Королевства, посвященном будущему британских средств ядерного сдерживания."Ядерные риски растут", — сказано в докладе.В докладе о будущем ядерного сдерживания указывается на рост ядерного вооружения в мире и присоединение новых стран к списку ядерных держав. Шаппс в свою очередь подчеркнул важность того, чтобы Великобритания не отказывалась от своего статуса "гордой и ответственной" ядерной державы.Ранее президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность по отношению к Западу, заявив, что он превысил все границы в антироссийской политике и постоянных угрозах в адрес России.В своем ежегодном обращении российский лидер указал, что некоторые страны западного мира прибегают к ядерному шантажу и угрозам использования оружия массового поражения против России.Путин также подчеркнул, что Россия имеет преимущество над иностранным вооружением в ряде компонентов и предупредил, что те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, могут столкнуться с негативными последствиями.
https://1prime.ru/20240315/nuclear-846344205.html
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великобритания, ядерное оружие, новости
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ядерное оружие, Новости
10:59 26.03.2024
 
В Великобритании сделали шокирующее заявление о ядерном оружии

Глава МО Великобритании Шаппс: в мире выросла угроза применения ядерного оружия

© РИА Новости . А. Соломонов | Перейти в медиабанкКонтейнеры с ядерным топливом
Контейнеры с ядерным топливом - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . А. Соломонов
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Угроза применения ядерного оружия возросла, заявил глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс в докладе правительства Соединенного Королевства, посвященном будущему британских средств ядерного сдерживания.
"Ядерные риски растут", — сказано в докладе.
В докладе о будущем ядерного сдерживания указывается на рост ядерного вооружения в мире и присоединение новых стран к списку ядерных держав. Шаппс в свою очередь подчеркнул важность того, чтобы Великобритания не отказывалась от своего статуса "гордой и ответственной" ядерной державы.
Ранее президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность по отношению к Западу, заявив, что он превысил все границы в антироссийской политике и постоянных угрозах в адрес России.
В своем ежегодном обращении российский лидер указал, что некоторые страны западного мира прибегают к ядерному шантажу и угрозам использования оружия массового поражения против России.
Ядерный взрыв - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
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15 марта, 14:24
Путин также подчеркнул, что Россия имеет преимущество над иностранным вооружением в ряде компонентов и предупредил, что те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, могут столкнуться с негативными последствиями.
 
ВооруженияВЕЛИКОБРИТАНИЯядерное оружиеНовости
 
 
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